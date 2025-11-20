Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 20 KASIM 2025: Altın yükselişe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 20 Kasım 2025 Perşembe günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD hükümetinin açılmasıyla yayınlanmaya başlayan kritik verilerle altın yükselişe geçti. Bu akşam açıklanacak Fed tutanakları öncesi altında yükseliş yüzde 1'i aştı. Haftanın üçüncü işlem gününde altının ons fiyatı 4.112 dolara çıkarken, gram fiyatı ise 5.600 TL'yi geçti. Kapalıçarşı'da ise gram altın 5.840 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Kasım 2025 altın fiyatları alış satış tablosu.

        Giriş: 20.11.2025 - 00:06 Güncelleme: 20.11.2025 - 00:06
        1

        Güncel altın fiyatları 20 Kasım 2025 Perşembe günü altın almak ya da satmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış - satış fiyatları kontrol ediliyor. Haftanın üçüncü gününde altında ibre yukarı yönlü hareket ediyor. 19 Kasım akşamı açıklanacak Fed tutanakları öncesi yükseliş yüzde 1'i aştı. Altının ons fiyatı 4.112 dolara çıktı. İşte 20 Kasım 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.603,8800

        Satış: 5.604,6420

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.111,43

        Satış: 4.112,33

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.965,3800

        Satış: 9.162,6100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.861,5200

        Satış: 36.538,3600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.724,00

        Satış: 37.939,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.876,59

        Satış: 18.327,31

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.865,27

        Satış: 36.542,53

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.342,90

        Satış: 39.310,51

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.190,02

        Satış: 4.283,21

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.279,29

        Satış: 5.509,31

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 93.960,00

        Satış: 94.630,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
