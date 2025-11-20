Altın fiyatları yükselişe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 20 Kasım 2025 Perşembe günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD hükümetinin açılmasıyla yayınlanmaya başlayan kritik verilerle altın yükselişe geçti. Bu akşam açıklanacak Fed tutanakları öncesi altında yükseliş yüzde 1'i aştı. Haftanın üçüncü işlem gününde altının ons fiyatı 4.112 dolara çıkarken, gram fiyatı ise 5.600 TL'yi geçti. Kapalıçarşı'da ise gram altın 5.840 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Kasım 2025 altın fiyatları alış satış tablosu.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.603,8800
Satış: 5.604,6420
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.111,43
Satış: 4.112,33
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.965,3800
Satış: 9.162,6100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 35.861,5200
Satış: 36.538,3600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.724,00
Satış: 37.939,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.876,59
Satış: 18.327,31
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 35.865,27
Satış: 36.542,53
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.342,90
Satış: 39.310,51
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.190,02
Satış: 4.283,21
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.279,29
Satış: 5.509,31
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 93.960,00
Satış: 94.630,00