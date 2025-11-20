Güncel altın fiyatları 20 Kasım 2025 Perşembe günü altın almak ya da satmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış - satış fiyatları kontrol ediliyor. Haftanın üçüncü gününde altında ibre yukarı yönlü hareket ediyor. 19 Kasım akşamı açıklanacak Fed tutanakları öncesi yükseliş yüzde 1'i aştı. Altının ons fiyatı 4.112 dolara çıktı. İşte 20 Kasım 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…