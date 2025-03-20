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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 20 MART 2025: Altında yükseliş devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 20 Mart 2025 Perşembe günü için araştırılıyor. Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, dün zirveyi görmüştü. Bugün ise ons altın, faizi sabit tutan FED'in ABD büyüme beklentisini düşürmesi ve enflasyon tahminini artırmasının ardından 3056 doları görerek rekor kırdı. Güne 3718 liradan başlayan gram altın, saat 08:00 itibarıyla 3730 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Mart 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 08:03 Güncelleme: 20.03.2025 - 08:03
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        1

        Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları Fed'in faiz kararı sonrası yükselişini sürdürüyor. Fed faizi yüzde 4.5'te sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell, uygulanan tarifelerin enflasyonu yükselteceğini, enflasyon hedefine 2026 yılında erişilebileceğini söyledi. Bu gelişmeyle birlikte risklerin artmış olmasından dolayı altın primlendi. Dün 4054 TL'ye yükselerek rekor kıran gram altın, bugün saat 08:00 itibarıyla 3730 TL’den işlem görüyor. İşte, 20 Mart 2025 canlı altın fiyatları grafiği...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın güne 3718 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3704 lira, en yüksek de 3735 lira seviyesi görüldü. Saat 08:00 itibarıyla 3730 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.730,3480

        Satış: 3.730,6770

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.046,0500

        Satış: 3.049,2400

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.968,6700

        Satış: 6.099,8700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 23.880,0700

        Satış: 24.330,5300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 24.037,00

        Satış: 24.519,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 11.892,46

        Satış: 12.191,78

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 23.859,71

        Satış: 24.309,70

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 24.331,84

        Satış: 25.000,66

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.010,90

        Satış: 2.945,01

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.362,82

        Satış: 3.588,60

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 59.723,00

        Satış: 61.175,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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