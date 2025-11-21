ABD Merkez Bankasının son toplantısına dair tutanaklar açıklandı. Söz konusu tutanaklar, Fed yetkililerinin aralık ayında faiz indirimine gidip gitmeme konusunda görüş ayrılığı yaşadığını gösterdi. Faiz indirimi beklentilerinin azalmasıyla altın fiyatları düşüşe geçti. Değerli metal, haftanın son işlem gününe de düşüşle başladı. Ons altın 4.056 dolardan işlem görürken, serbest piyasada gram altın 5 bin 527 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu.