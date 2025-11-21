Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 21 KASIM 2025: Bugün altın fiyatları ne kadar, ons altın kaç dolar? 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç TL?

        ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 28-29 Ekim'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Son toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin faiz indirimleri konusunda bölündüğünü ortaya koydu. Fed'in faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin azalmasıyla altın fiyatları değer kaybetti. Değerli metaldeki düşüş yeni günde de devam ediyor. Haftanın son işlem gününde 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, ons altın kaç dolar? İşte 21 Kasım 2025 canlı altın fiyatları takip ekranı.

        Giriş: 21.11.2025 - 07:58 Güncelleme: 21.11.2025 - 07:58
        1

        ABD Merkez Bankasının son toplantısına dair tutanaklar açıklandı. Söz konusu tutanaklar, Fed yetkililerinin aralık ayında faiz indirimine gidip gitmeme konusunda görüş ayrılığı yaşadığını gösterdi. Faiz indirimi beklentilerinin azalmasıyla altın fiyatları düşüşe geçti. Değerli metal, haftanın son işlem gününe de düşüşle başladı. Ons altın 4.056 dolardan işlem görürken, serbest piyasada gram altın 5 bin 527 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.527,1070

        Satış: 5.527,7890

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.055,38

        Satış: 4.056,46

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.843,3700

        Satış: 9.037,9400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.373,4800

        Satış: 36.041,1800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.292,00

        Satış: 37.618,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.641,99

        Satış: 18.086,93

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.394,59

        Satış: 36.063,23

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.099,88

        Satış: 39.061,52

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.152,87

        Satış: 4.251,10

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.218,92

        Satış: 5.462,38

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 92.886,00

        Satış: 93.828,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        11. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği
        11. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği
        EGM promosyon ne zaman yatacak?
        EGM promosyon ne zaman yatacak?
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
