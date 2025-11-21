Altın fiyatları ne kadar? 21 Kasım 2025 Cuma 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 28-29 Ekim'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Son toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin faiz indirimleri konusunda bölündüğünü ortaya koydu. Fed'in faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin azalmasıyla altın fiyatları değer kaybetti. Değerli metaldeki düşüş yeni günde de devam ediyor. Haftanın son işlem gününde 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, ons altın kaç dolar? İşte 21 Kasım 2025 canlı altın fiyatları takip ekranı.
ABD Merkez Bankasının son toplantısına dair tutanaklar açıklandı. Söz konusu tutanaklar, Fed yetkililerinin aralık ayında faiz indirimine gidip gitmeme konusunda görüş ayrılığı yaşadığını gösterdi. Faiz indirimi beklentilerinin azalmasıyla altın fiyatları düşüşe geçti. Değerli metal, haftanın son işlem gününe de düşüşle başladı. Ons altın 4.056 dolardan işlem görürken, serbest piyasada gram altın 5 bin 527 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.527,1070
Satış: 5.527,7890
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.055,38
Satış: 4.056,46
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.843,3700
Satış: 9.037,9400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 35.373,4800
Satış: 36.041,1800
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.292,00
Satış: 37.618,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.641,99
Satış: 18.086,93
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 35.394,59
Satış: 36.063,23
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.099,88
Satış: 39.061,52
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.152,87
Satış: 4.251,10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.218,92
Satış: 5.462,38
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 92.886,00
Satış: 93.828,00