Altın fiyatları düşüşe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 23 Nisan Çarşamba verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed ile yaşadığı faiz gerilimi, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi. Dün ons altın 3.500 dolara çıkarak tarihi zirvesine ulaştı. Gram altın 4 bin 305 TL'yi, çeyrek altın ise 7 bin TL'yi gördü. Sabah saatlerinde gelen kâr satışlarıyla birlikte fiyatlarda gerileme yaşandı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 23 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert eleştirileri ve faiz politikasındaki anlaşmazlık, piyasada güvensizlik havası oluşturdu. Son günlerde hızlı bir şekilde yükselen altın fiyatları, dün tarihi bir rekor kırdı. Ancak bu sabah saatlerinde piyasada kar satışları ve siyasi gerginliğin kısmen hafiflemesi ile birlikte altın fiyatlarında geri çekilme yaşandı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 23 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış rakamları…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 4160 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4081 lira, en yüksek de 4169 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4112 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.111,5820
Satış: 4.112,0500
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.355,0900
Satış: 3.355,8200
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.578,5300
Satış: 6.723,2000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.316,1000
Satış: 26.812,6500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.108,00
Satış: 27.381,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.104,46
Satış: 13.435,03
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.291,08
Satış: 26.787,89
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.245,06
Satış: 28.957,91
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.276,78
Satış: 3.231,38
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.795,27
Satış: 4.007,01
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.391,00
Satış: 68.545,00