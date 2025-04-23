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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 23 NİSAN 2025: Altın düşüşe geçti! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları düşüşe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 23 Nisan Çarşamba verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed ile yaşadığı faiz gerilimi, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi. Dün ons altın 3.500 dolara çıkarak tarihi zirvesine ulaştı. Gram altın 4 bin 305 TL'yi, çeyrek altın ise 7 bin TL'yi gördü. Sabah saatlerinde gelen kâr satışlarıyla birlikte fiyatlarda gerileme yaşandı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 23 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 07:50 Güncelleme: 23.04.2025 - 08:44
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        1

        Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert eleştirileri ve faiz politikasındaki anlaşmazlık, piyasada güvensizlik havası oluşturdu. Son günlerde hızlı bir şekilde yükselen altın fiyatları, dün tarihi bir rekor kırdı. Ancak bu sabah saatlerinde piyasada kar satışları ve siyasi gerginliğin kısmen hafiflemesi ile birlikte altın fiyatlarında geri çekilme yaşandı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 23 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 4160 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4081 lira, en yüksek de 4169 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4112 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.111,5820

        Satış: 4.112,0500

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.355,0900

        Satış: 3.355,8200

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.578,5300

        Satış: 6.723,2000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.316,1000

        Satış: 26.812,6500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.108,00

        Satış: 27.381,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.104,46

        Satış: 13.435,03

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.291,08

        Satış: 26.787,89

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.245,06

        Satış: 28.957,91

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.276,78

        Satış: 3.231,38

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.795,27

        Satış: 4.007,01

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 67.391,00

        Satış: 68.545,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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