Altın fiyatları 25 Aralık Çarşamba günü verileri araştırılıyor. Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Bu dalgalanmanın başlıca sebepleri arasında, FED'in faiz politikaları, küresel ekonomik göstergeler, jeopolitik riskler ve yıl sonu piyasa hareketlilikleri yer alıyor. Gram altın fiyatı, haftanın üçüncü iş gününde 2 bin 962 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...