Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! 25 Aralık bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Altın piyasasında, son dönemde yaşanan küçük çaplı değer kayıpları dikkat çekiyor. Altın almak veya satmak isteyenler, güncel fiyat hareketlerini izliyor. Haftanın ikinci iş gününde ons altın 2 bin 617 liradan işlem görüyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 25 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları 25 Aralık Çarşamba günü verileri araştırılıyor. Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Bu dalgalanmanın başlıca sebepleri arasında, FED'in faiz politikaları, küresel ekonomik göstergeler, jeopolitik riskler ve yıl sonu piyasa hareketlilikleri yer alıyor. Gram altın fiyatı, haftanın üçüncü iş gününde 2 bin 962 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
25 Aralık Çarşamba günü gram altın, 2 bin 962 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 843 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.961,6460
Satış: 2.962,6760
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.616,23
Satış: 2.617,50
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.738,6300
Satış: 4.843,9800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.954,5300
Satış: 19.316,6500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.279,00
Satış: 19.601,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.441,30
Satış: 9.681,44
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 18.941,80
Satış: 19.303,67
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.805,78
Satış: 20.303,64
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.613,82
Satış: 2.453,57
CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.717,96
Satış: 2.870,22
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 47.973,00
Satış: 48.769,00