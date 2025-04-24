Altın fiyatları yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 25 Nisan Cuma verileri araştırılıyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında gerileme başladı. ABD'nin gümrük tarifeleri konusunda Çin açısından tarife oranlarının düşebileceğini belirtmesi ve bunun yanında Trump'ın Powell'ı görevden almayacağını açıklaması altını düşürdü. Güncel verilere göre gram altın 4 bin 80 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 25 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
Canlı altın fiyatları 25 Nisan 2025 alış-satış grafiği ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları tarihi zirvesinden gevşeme gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile olan ticaret savaşlarında tarife oranının anlaşmaya göre düşeceğini açıklamasıyla altın geriledi. Güncel verilere göre, ons altın 3 bin 339 liradan, çeyrek altın 6 bin 719 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 25 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 4099 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4051 lira, en yüksek de 4148 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4080 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış:4.079,9800
Satış: 4.079,8920
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.529,4000
Satış: 6.672,4200
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.339,0900
Satış: 3.339,7900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.299,0900
Satış: 26.795,4900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.101,00
Satış: 27.269,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.116,61
Satış: 13.447,04
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.313,08
Satış: 26.809,50
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.577,16
Satış: 28.273,46
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.275,78
Satış: 3.218,98
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.792,67
Satış: 3.988,90
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.362,00
Satış: 68.234,00