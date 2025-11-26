Canlı altın fiyatları 26 Kasım 2025: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Anlık ve canlı altın fiyatları 26 Kasım 2025 Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Doların zayıflaması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin artmasıyla altın yükselişe geçti. Haftanın üçüncü işlem gününde ons altın 4 bin 165 dolar seviyesinde seyrederken, yurt içinde gram altın ise serbest piyasada 5 bin 668 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Kasım 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...
Anlık ve canlı altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın, yıl sonundan önce Fed’in faiz olasılığının artmasıyla yükselişte. Ayrıca doların gerilemesi değerli metali birçok alıcı için daha ucuz hale getirdi. Altın, geçen ay 4 bin 380 doların üzerine çıkarak gördüğü zirveden geri çekilse de ons başına 4 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bu yıl yüzde 55’ten fazla yükselen sarı metal, 1979’dan bu yana en iyi yıllık performansına doğru ilerliyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 26 Kasım 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.668,6360
Satış: 5.669,4010
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.164,39
Satış: 4.165,14
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.070,8300
Satış: 9.270,5100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36.281,3700
Satış: 36.966,5400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.484,00
Satış: 37.721,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.084,08
Satış: 18.539,88
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 36.281,54
Satış: 36.966,36
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.111,11
Satış: 39.073,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.169,41
Satış: 4.264,29
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.246,38
Satış: 5.482,27
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 93.365,00
Satış: 94.157,00