Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 26 KASIM 2025: Altın 2 haftanın zirvesine yakın! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 26 Kasım 2025: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını ne kadar?

        Anlık ve canlı altın fiyatları 26 Kasım 2025 Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Doların zayıflaması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin artmasıyla altın yükselişe geçti. Haftanın üçüncü işlem gününde ons altın 4 bin 165 dolar seviyesinde seyrederken, yurt içinde gram altın ise serbest piyasada 5 bin 668 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Kasım 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 23:01 Güncelleme: 26.11.2025 - 23:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Anlık ve canlı altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın, yıl sonundan önce Fed’in faiz olasılığının artmasıyla yükselişte. Ayrıca doların gerilemesi değerli metali birçok alıcı için daha ucuz hale getirdi. Altın, geçen ay 4 bin 380 doların üzerine çıkarak gördüğü zirveden geri çekilse de ons başına 4 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bu yıl yüzde 55’ten fazla yükselen sarı metal, 1979’dan bu yana en iyi yıllık performansına doğru ilerliyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 26 Kasım 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.668,6360

        Satış: 5.669,4010

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.164,39

        Satış: 4.165,14

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.070,8300

        Satış: 9.270,5100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.281,3700

        Satış: 36.966,5400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.484,00

        Satış: 37.721,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.084,08

        Satış: 18.539,88

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.281,54

        Satış: 36.966,36

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.111,11

        Satış: 39.073,00

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.169,41

        Satış: 4.264,29

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.246,38

        Satış: 5.482,27

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 93.365,00

        Satış: 94.157,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!