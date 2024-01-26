Altın haftayı yükselişle kapatıyor! İşte 26 Ocak altın fiyatları
Altın alacak kişiler, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" diye araştırıyor. Altın bu haftayı yükselişle kapatıyor. Bugün çeyrek altın 3 bin TL sınırını geçti. İşte, 26 Ocak Cuma canlı altın tablosu ile altın fiyatları...
26 Ocak Cuma altın fiyatları... Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Bugün gram altın 1.969 TL'den, çeyrek altın ise 3.151 TL'den başlıyor. İşte, canlı ve anlık altın tablosu ile 26 Ocak Cuma altın alış-satış fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
1.969,65
1.969,85
ALTIN/ONS NE KADAR?
2.020,49
2.021,20
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.151,44
3.220,71
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.605,74
12.843,44
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.283,17
6.441,42
ZİYNET ALTIN NE KADAR?
12.605,74
12.843,44
ATA ALTIN NE KADAR?
13.537,89
13.874,78
14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?
1.087,43
1.470,76
22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?
1.862,57
1.974,57