Altın fiyatları yükselişte! 26 Şubat 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni küresel gümrük vergisi yüzde 10 oranıyla yürürlüğe girdi. Başkan Trump, vergileri yüzde 15'e çıkarma tehdidinde bulunsa da henüz bu yönde resmi bir talimat yayımlanmadı. ABD tarifelerine ilişkin belirsizliği değerlendiren yatırımcılar ise güvenli liman olarak görülen altına yöneldi. Altın fiyatları 25 Şubat 2026 Çarşamba gününe yükselişle başladı. Spot altın, yüzde 0,5 artışla ons başına 5.174,76 dolara kadar çıktı. Ons altın tarafında yaşanan yükselişle birlikte altının gram fiyatı da artış yaşadı. Serbest piyasada gram altın 7 bin 300 lirayı geçti. İşte, 26 Şubat 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni küresel gümrük vergileri, Yüksek Mahkeme'nin Cuma günü geniş kapsamlı ithalat vergilerinin çoğunu engellemesinin ardından yüzde 10 oranıyla uygulamaya konuldu. Başkan, geçen haftaki mahkeme kararından sadece birkaç saat sonra yeni vergiyi 24 Şubat'tan itibaren geçerli kılacak kararnameyi imzaladı. Yatırımcılar ABD tarifelerine ilişkin belirsizliği değerlendirirken güvenli liman olarak görülen altına yöneldi. Sarı metal haftanın üçüncü işlem gününe yükselişle başladı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 26 Şubat 2026 güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.320,8030
Satış: 7.321,6490
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.142,99
Satış: 5.144,70
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.713,2800
Satış: 11.970,9000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 46.853,1400
Satış: 47.737,1500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 48.411,00
Satış: 48.851,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 23.364,92
Satış: 23.953,28
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 46.874,09
Satış: 47.757,86
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.809,49
Satış: 50.104,89
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.079,77
Satış: 5.363,12
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.775,81
Satış: 7.089,70
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 120.682,00
Satış: 122.059,00