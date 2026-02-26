Canlı
        CANLI ALTIN FİYATLARI 26 ŞUBAT 2026: Altın yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! 26 Şubat 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni küresel gümrük vergisi yüzde 10 oranıyla yürürlüğe girdi. Başkan Trump, vergileri yüzde 15'e çıkarma tehdidinde bulunsa da henüz bu yönde resmi bir talimat yayımlanmadı. ABD tarifelerine ilişkin belirsizliği değerlendiren yatırımcılar ise güvenli liman olarak görülen altına yöneldi. Altın fiyatları 25 Şubat 2026 Çarşamba gününe yükselişle başladı. Spot altın, yüzde 0,5 artışla ons başına 5.174,76 dolara kadar çıktı. Ons altın tarafında yaşanan yükselişle birlikte altının gram fiyatı da artış yaşadı. Serbest piyasada gram altın 7 bin 300 lirayı geçti. İşte, 26 Şubat 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 00:07
        1

        ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni küresel gümrük vergileri, Yüksek Mahkeme'nin Cuma günü geniş kapsamlı ithalat vergilerinin çoğunu engellemesinin ardından yüzde 10 oranıyla uygulamaya konuldu. Başkan, geçen haftaki mahkeme kararından sadece birkaç saat sonra yeni vergiyi 24 Şubat'tan itibaren geçerli kılacak kararnameyi imzaladı. Yatırımcılar ABD tarifelerine ilişkin belirsizliği değerlendirirken güvenli liman olarak görülen altına yöneldi. Sarı metal haftanın üçüncü işlem gününe yükselişle başladı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 26 Şubat 2026 güncel altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.320,8030

        Satış: 7.321,6490

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.142,99

        Satış: 5.144,70

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.713,2800

        Satış: 11.970,9000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.853,1400

        Satış: 47.737,1500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 48.411,00

        Satış: 48.851,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.364,92

        Satış: 23.953,28

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.874,09

        Satış: 47.757,86

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.809,49

        Satış: 50.104,89

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.079,77

        Satış: 5.363,12

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.775,81

        Satış: 7.089,70

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 120.682,00

        Satış: 122.059,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
