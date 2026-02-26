ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni küresel gümrük vergileri, Yüksek Mahkeme'nin Cuma günü geniş kapsamlı ithalat vergilerinin çoğunu engellemesinin ardından yüzde 10 oranıyla uygulamaya konuldu. Başkan, geçen haftaki mahkeme kararından sadece birkaç saat sonra yeni vergiyi 24 Şubat'tan itibaren geçerli kılacak kararnameyi imzaladı. Yatırımcılar ABD tarifelerine ilişkin belirsizliği değerlendirirken güvenli liman olarak görülen altına yöneldi. Sarı metal haftanın üçüncü işlem gününe yükselişle başladı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 26 Şubat 2026 güncel altın fiyatları…