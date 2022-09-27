Analistler, merkez bankalarının geçen hafta agresif bir şekilde faizleri artırması ve yüksek faiz ortamının bir müddet daha süreceği sinyali vermesinin ardından hızlı yükselen dolar endeksinin, bugün gerilediğini, bunun da altın başta olmak üzere emtia fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Piyasalarda artan oynaklık sonrası denge arayışının sürebileceğini belirten analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin açıklamaları ile ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.620 ve 1.600 doların destek, 1.670 ve 1690 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. İşte Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı son durum...

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