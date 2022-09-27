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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Eylül güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları, gram altın ve çeyrek altın fiyatı yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Altının ons fiyatı dün, 1.621 dolarla Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından günü yüzde 1,3 düşüşle 1.623'ten tamamladı. Ons altın fiyatı, bugün ise önceki kapanışına göre yüzde 0,9 artışla 1.637 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ekonomi gündemini takip edenler "Altın fiyatları düşecek mi?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 27 Eylül 2022 güncel altın fiyatları son durum...

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  • Canlı altın fiyatları: 27 Eylül 2022 gram altın, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Kapalıçarşı anlık altın fiyatları güncel

    Analistler, merkez bankalarının geçen hafta agresif bir şekilde faizleri artırması ve yüksek faiz ortamının bir müddet daha süreceği sinyali vermesinin ardından hızlı yükselen dolar endeksinin, bugün gerilediğini, bunun da altın başta olmak üzere emtia fiyatlarını desteklediğini söyledi.

    Piyasalarda artan oynaklık sonrası denge arayışının sürebileceğini belirten analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin açıklamaları ile ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini kaydetti.

    Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.620 ve 1.600 doların destek, 1.670 ve 1690 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. İşte Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı son durum...

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  • Canlı altın fiyatları: 27 Eylül 2022 gram altın, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Kapalıçarşı anlık altın fiyatları güncel

    GRAM ALTIN FİYATI

    989,76

    993,30

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Canlı altın fiyatları: 27 Eylül 2022 gram altın, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Kapalıçarşı anlık altın fiyatları güncel

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    972,53

    972,70

    CANLI SPOT ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Canlı altın fiyatları: 27 Eylül 2022 gram altın, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Kapalıçarşı anlık altın fiyatları güncel

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.636,68

    1.637,01

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Canlı altın fiyatları: 27 Eylül 2022 gram altın, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Kapalıçarşı anlık altın fiyatları güncel

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.556,14

    1.590,44

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

     

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