Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        CANLI ALTIN FİYATLARI: 27 Nisan 2026 bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları son dakika

        Canlı altın fiyatları: 27 Nisan 2026 bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları 27 Nisan 2026 Pazartesi günü yatırımcıların en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. Haftaya dalgalı başlayan piyasada ons altın, sabah saatlerinde yaşadığı kayıpları telafi ederek yatay bir seyir izlerken, dolar kurundaki sınırlı gerileme fiyatları destekledi. Küresel piyasalarda ABD-İran gerilimi ve jeopolitik gelişmeler yakından izlenirken, iç piyasada gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları da anlık değişim gösteriyor. "Bugün altın ne kadar oldu?", "Gram altın kaç TL?" soruları yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. İşte altın fiyatlarında son durum ile 27 Nisan Pazartesi güncel altın alış-satış fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 07:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        27 Nisan 2026 altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yeniden yön arıyor. Ons altındaki toparlanma ve doların küresel ölçekte zayıflamasıyla birlikte gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarında hareketlilik dikkat çekiyor. ABD ile İran arasındaki belirsizliğin piyasalara etkisi sürerken, yatırımcılar güvenli liman olarak altına yönelmeye devam ediyor. Güncel altın fiyatları, canlı alış-satış rakamları ve piyasadaki son durum vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte altın fiyatlarında son rakamlar...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.843,2770

        6.844,1750

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.702,03

        4.703,08

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.952,2600

        11.193,2900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        43.809,4400

        44.636,2500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        44.345,00

        44.801,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.828,98

        22.379,02

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.792,31

        44.619,26

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        44.777,44

        45.913,86

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.724,64

        4.950,70

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.196,79

        6.484,87

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        110.352,00

        112.345,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
