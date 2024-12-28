Altın fiyatlarındaki son durum 28 Aralık Cumartesi günü de yakından takip ediliyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altın, küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 3 bin lirayı aşan altının gram fiyatı, bir süredir 3 bin liranın altında seyrediyor. Peki, bugün ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte Kapalıçarşı’dan alınan verilere göre 28 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…