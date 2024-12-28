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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 28 ARALIK 2024: Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün 22 ayar bilezik, tam, ata, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında son durum 28 Aralık 2024: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 28 Aralık 2024 Cumartesi verileri altın almak veya satmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük kalmaya devam ederken, Fed'in gevşeme döngüsünde gelecek yıl atacağı adımlara yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor. Gözde yatırım araçlarından altında dalgalanma ise devam ediyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 28 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 07:47 Güncelleme: 28.12.2024 - 07:47
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum 28 Aralık Cumartesi günü de yakından takip ediliyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altın, küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 3 bin lirayı aşan altının gram fiyatı, bir süredir 3 bin liranın altında seyrediyor. Peki, bugün ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte Kapalıçarşı’dan alınan verilere göre 28 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın, 28 Aralık Cumartesi günü güne 2 bin 986 liradan başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 833 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.956,17

        Satış: 2.956,54

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.619,73

        Satış: 2.623,06

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.729,87

        Satış: 4.833,95

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.919,48

        Satış: 19.276,65

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.268,00

        Satış: 19.641,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.430,18

        Satış: 9.667,89

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.919,48

        Satış: 19.276,65

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.761,14

        Satış: 20.263,65

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.612,88

        Satış: 2.457,57

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.716,43

        Satış: 2.876,07

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 47.946,00

        Alış: 48.869,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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