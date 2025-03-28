Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın son işlem günü için araştırılıyor. ABD Başkanı Trump, tüm otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararını uygulamaya koydu. Bu gelişme sonrası ticaret savaşının genişlemesine dair endişeler artarken yatırımcılar güvenli liman varlıklara yönlendi. Ons altının fiyatı, 3.077 doları görerek yeni rekor kırdı. Anlık verilere göre, gram altın 3 bin 757 liradan, çeyrek altın ise 6 bin 143 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 28 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…