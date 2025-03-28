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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 28 MART 2025: Altında yeni rekor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında yeni rekor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 28 Mart 2025 Cuma haftanın son işlem günü için araştırılmaya başlandı. ABD Başkanı Trump'ın tüm otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararını uygulamaya koymasının ardından, ticaret savaşının genişlemesine dair endişeler yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdi. Altın, Cuma günü yüzde 0,7 yükselerek ons başına 3.077 doların üzerini gördü ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 07:47 Güncelleme: 28.03.2025 - 07:47
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        1

        Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın son işlem günü için araştırılıyor. ABD Başkanı Trump, tüm otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararını uygulamaya koydu. Bu gelişme sonrası ticaret savaşının genişlemesine dair endişeler artarken yatırımcılar güvenli liman varlıklara yönlendi. Ons altının fiyatı, 3.077 doları görerek yeni rekor kırdı. Anlık verilere göre, gram altın 3 bin 757 liradan, çeyrek altın ise 6 bin 143 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 28 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın güne 3731 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3731 lira, en yüksek de 3761 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3757 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.756,8880

        Satış: 3.757,3650

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.071,4900

        Satış: 3.072,0400

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.011,0200

        Satış: 6.143,2900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 24.044,7400

        Satış: 24.497,5000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 24.536,00

        Satış: 24.737,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 11.983,99

        Satış: 12.286,05

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 24.043,12

        Satış: 24.496,95

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 24.675,91

        Satış: 25.293,67

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.053,89

        Satış: 2.966,81

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.433,07

        Satış: 3.620,34

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 60.963,00

        Satış: 61.720,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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