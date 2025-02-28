Altın fiyatları 28 Şubat 2025 Cuma verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları, küresel belirsizlikler, Fed'in faiz politikasına ilişkin karmaşık açıklamalar altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Yılbaşından bu yana yüzde 17 civarında yükselen altın, kar realizasyonlarıyla birlikte yüzde 3 civarında düşüş gerçekleştirdi. Anlık verilere göre gram altın 3360 lira, çeyrek altın 5.495 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 28 Şubat altın fiyatları canlı takip ekranı…