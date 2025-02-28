Altın fiyatlarında sert düşüş! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın son iş gününde yakından takip ediliyor. Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 17 artış yaşayan altın düşüşe geçti. Altın fiyatları tarihi zirvesinden gerileme yaşadı ve yüzde 3 oranında düzeltme gerçekleştirdi. Güne 3366 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 3360 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları 28 Şubat 2025 Cuma verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları, küresel belirsizlikler, Fed'in faiz politikasına ilişkin karmaşık açıklamalar altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Yılbaşından bu yana yüzde 17 civarında yükselen altın, kar realizasyonlarıyla birlikte yüzde 3 civarında düşüş gerçekleştirdi. Anlık verilere göre gram altın 3360 lira, çeyrek altın 5.495 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 28 Şubat altın fiyatları canlı takip ekranı…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3366 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3360 lira, en yüksek de 3388 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3360 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.360,2460
Satış: 3.360,6330
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.875,7300
Satış: 2.879,3000
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.377,3800
Satış: 5.495,7800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.509,7300
Satış: 21.916,4800
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.075,00
Satış: 22.253,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.714,65
Satış: 10.986,12
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.496,47
Satış: 21.905,04
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.559,10
Satış: 23.124,70
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.841,86
Satış: 2.718,83
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.085,60
Satış: 3.254,86
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 54.848,00
Satış: 55.521,00