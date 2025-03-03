Canlı altın fiyatları 3 Mart 2025 Pazartesi yani haftanın ilk iş günü için araştırılıyor. Altın fiyatlarında son durum ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta Kanada ve Meksika'ya yüzde 25'lik vergi ve Çin'e uygulanan vergiyi iki katına çıkarmayı planlıyor. Bu hareketlerin, halihazırda soğuma belirtileri gösteren bir ekonomiyi baltalayacağı yönündeki endişeler artıyor; bu da kıymetli metalin güvenli liman statüsünü destekliyor. İşte 3 Mart 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…