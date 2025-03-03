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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 3 MART 2025: Altın yeniden yükselişte! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yeniden yükselişte! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

        Altın fiyatları güncel verileri ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın, geçen haftaki sert düzeltmenin ardından yükseldi. Külçe altın, yılın rekor kıran başlangıcından sonra bazı yatırımcıların kâr elde etmesiyle 2025'in ilk haftalık kaybını elde ettikten sonra ons başına 2.870 dolara yakın işlem görüyor. Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın önemli ticaret ortaklarına ithalat vergileri uygulamaya hazırlanmasını değerlendiriyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 07:28 Güncelleme: 03.03.2025 - 07:28
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        1

        Canlı altın fiyatları 3 Mart 2025 Pazartesi yani haftanın ilk iş günü için araştırılıyor. Altın fiyatlarında son durum ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta Kanada ve Meksika'ya yüzde 25'lik vergi ve Çin'e uygulanan vergiyi iki katına çıkarmayı planlıyor. Bu hareketlerin, halihazırda soğuma belirtileri gösteren bir ekonomiyi baltalayacağı yönündeki endişeler artıyor; bu da kıymetli metalin güvenli liman statüsünü destekliyor. İşte 3 Mart 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.362,3930

        Satış: 3.362,8040

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.863,7500

        Satış: 2.864,2500

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.379,8700

        Satış: 5.497,9700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.519,4700

        Satış: 21.924,6400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.063,00

        Satış: 22.068,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.724,11

        Satış: 10.994,44

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.515,46

        Satış: 21.921,63

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 22.290,92

        Satış: 22.849,94

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.840,99

        Satış: 2.700,65

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.087,11

        Satış: 3.231,33

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 54.823,00

        Satış: 55.066,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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