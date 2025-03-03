Altın fiyatları yeniden yükselişte! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları güncel verileri ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın, geçen haftaki sert düzeltmenin ardından yükseldi. Külçe altın, yılın rekor kıran başlangıcından sonra bazı yatırımcıların kâr elde etmesiyle 2025'in ilk haftalık kaybını elde ettikten sonra ons başına 2.870 dolara yakın işlem görüyor. Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın önemli ticaret ortaklarına ithalat vergileri uygulamaya hazırlanmasını değerlendiriyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
Canlı altın fiyatları 3 Mart 2025 Pazartesi yani haftanın ilk iş günü için araştırılıyor. Altın fiyatlarında son durum ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta Kanada ve Meksika'ya yüzde 25'lik vergi ve Çin'e uygulanan vergiyi iki katına çıkarmayı planlıyor. Bu hareketlerin, halihazırda soğuma belirtileri gösteren bir ekonomiyi baltalayacağı yönündeki endişeler artıyor; bu da kıymetli metalin güvenli liman statüsünü destekliyor. İşte 3 Mart 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.362,3930
Satış: 3.362,8040
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.863,7500
Satış: 2.864,2500
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.379,8700
Satış: 5.497,9700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.519,4700
Satış: 21.924,6400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.063,00
Satış: 22.068,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.724,11
Satış: 10.994,44
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.515,46
Satış: 21.921,63
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.290,92
Satış: 22.849,94
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.840,99
Satış: 2.700,65
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.087,11
Satış: 3.231,33
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 54.823,00
Satış: 55.066,00