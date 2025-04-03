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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 3 NİSAN 2025: Altın düşüşe geçti! Bugün ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları düşüşe geçti! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 3 Nisan 2025 alış-satış tablosu alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu gümrük tarifeleri ABD ekonomisi açısından olumsuzluk yarattı. Altın fiyatları euro/dolar paritesinin 10 yılın en hızlı artışını göstermesiyle birlikte gerilemeye başladı. Güne 3826 liradan başlayan gram altın 3 bin 768 TL'ye geriledi. Peki, bugün ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 3 Nisan 2025 güncel altın alış-satış fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 07:41 Güncelleme: 03.04.2025 - 15:03
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        1

        Altın fiyatları 3 Nisan Perşembe günü verileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri sonrasında ons altın tarafında yeni rekor görüldü. Ancak ABD ekonomisine dair olumsuz beklentilerin ortaya çıkması doları diğer para birimleri karşısında değersiz kıldı. Bu da en çok euroya yaradı. Euronun yükselişe geçmesi ons bazında kayıplara neden oldu. Ons altındaki düşüş gram altına da negatif yansıdı. Peki, bugün ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 3 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın güne 3826 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3813 lira, en yüksek de 3867 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3768 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.768,3890

        Satış: 3.768,7910

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.127,63

        Satış: 3.128,31

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.030,2600

        Satış: 6.162,9300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 24.122,4600

        Satış: 24.577,7700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 24.904,00

        Satış: 25.075,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.007,65

        Satış: 12.310,34

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 24.090,58

        Satış: 24.545,38

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 25.359,44

        Satış: 26.000,79

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.085,60

        Satış: 2.999,73

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.484,08

        Satış: 3.667,94

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 61.878,00

        Satış: 62.736,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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