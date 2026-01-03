Altın toparlanma eğiliminde! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 3 Ocak 2026 Cumartesi günü alım-satım yapmak isteyenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Hafta ortasında sert düşüş yaşayan altın, yeni yılın ilk işlem gününde toparlanma eğilimi göstermeye başladı. 6 bin 200 seviyesinden 6 bine kadar gerileyen altının gram fiyatı, yeni yılın ilk işlem gününü 6 bin 45 lira seviyesinde açtı. Ons altın ise 4 bin 374 dolardan işlem görüyor. İşte, 3 Ocak 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. 3 Ocak Cumartesi günü "Altın fiyatları ne kadar?" sorusu yanıt arıyor. Değerli metaller toparlanma eğilimiyle yükseliş kaydederken, altın önceki seansta gördüğü dip seviyelerden uzaklaştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 3 Ocak 2026 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.046,2460
Satış: 6.047,0070
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.385,26
Satış: 4.386,14
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.670,7300
Satış: 9.883,5500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 38.690,8000
Satış: 39.421,3100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 40.764,00
Satış: 41.073,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.296,59
Satış: 19.783,06
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 38.714,17
Satış: 39.445,11
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 41.416,19
Satış: 42.459,38
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.452,01
Satış: 4.592,67
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.705,02
Satış: 5.961,60
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 101.598,00
Satış: 102.682,00