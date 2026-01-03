Habertürk
Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 3 OCAK 2026: Altın toparlanma eğiliminde! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın toparlanma eğiliminde! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 3 Ocak 2026 Cumartesi günü alım-satım yapmak isteyenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Hafta ortasında sert düşüş yaşayan altın, yeni yılın ilk işlem gününde toparlanma eğilimi göstermeye başladı. 6 bin 200 seviyesinden 6 bine kadar gerileyen altının gram fiyatı, yeni yılın ilk işlem gününü 6 bin 45 lira seviyesinde açtı. Ons altın ise 4 bin 374 dolardan işlem görüyor. İşte, 3 Ocak 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 03.01.2026 - 00:10 Güncelleme: 03.01.2026 - 00:10
        1

        Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. 3 Ocak Cumartesi günü "Altın fiyatları ne kadar?" sorusu yanıt arıyor. Değerli metaller toparlanma eğilimiyle yükseliş kaydederken, altın önceki seansta gördüğü dip seviyelerden uzaklaştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 3 Ocak 2026 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.046,2460

        Satış: 6.047,0070

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.385,26

        Satış: 4.386,14

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.670,7300

        Satış: 9.883,5500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.690,8000

        Satış: 39.421,3100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 40.764,00

        Satış: 41.073,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.296,59

        Satış: 19.783,06

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.714,17

        Satış: 39.445,11

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 41.416,19

        Satış: 42.459,38

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.452,01

        Satış: 4.592,67

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.705,02

        Satış: 5.961,60

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 101.598,00

        Satış: 102.682,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
