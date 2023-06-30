Ekonomik kararlarda belirleyici etkiye sahip olan altın fiyatları güne yükselişle başladı. Dolar/TL kuru ve altının ons değerine paralel olarak inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar ve altın birikimi olanlar "Bugün ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 30 Haziran 2023 ram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.