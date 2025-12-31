Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 31 ARALIK 2025: Altında dalgalı seyir! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında dalgalı seyir! 31 Aralık 2025 Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 31 Aralık 2025 Çarşamba günü yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bir süredir inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı metal, yılın son işlem gününe düşüşle başladı. Gram altın 6 bin liranın altına gerilerken, altının onsu ise 4 bin 347 dolar seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 31 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 08:12 Güncelleme: 31.12.2025 - 08:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları 31 Aralık 2025 Çarşamba günü düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler ve yatırım amaçlı alım yapacak olanlar tarafından yakından takip ediliyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altın, yılın son işlem gününe düşüşle başladı. Ons altın 4 bin 347 dolardan işlem görürken, gram altın 6 bin liranın altına geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 31 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.999,0200

        Satış: 5.999,7930

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.345,99

        Satış: 4.347,15

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.598,4400

        Satış: 9.809,6700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.393,7700

        Satış: 39.118,7000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 39.445,00

        Satış: 40.284,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.131,70

        Satış: 19.614,60

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.383,34

        Satış: 39.109,24

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 41.044,04

        Satış: 42.087,83

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.386,07

        Satış: 4.526,42

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.597,03

        Satış: 5.863,89

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 98.445,00

        Satış: 100.386,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şube müdürünü öldürdü... Kargodan kan damladı!
        Şube müdürünü öldürdü... Kargodan kan damladı!
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        "Netanyahu Trump görüşmesinden güçlenerek çıktı"
        "Netanyahu Trump görüşmesinden güçlenerek çıktı"
        42 il için uyarı! Yoğun kar yağışı ve sağanak yağmur
        42 il için uyarı! Yoğun kar yağışı ve sağanak yağmur
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Mamdani yeni yılın ilk günü göreve başlayacak
        Mamdani yeni yılın ilk günü göreve başlayacak
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Okullar tatil mi?
        Okullar tatil mi?
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Uçak seferleri iptal edildi
        Uçak seferleri iptal edildi
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!