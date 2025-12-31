Altın fiyatları 31 Aralık 2025 Çarşamba günü düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler ve yatırım amaçlı alım yapacak olanlar tarafından yakından takip ediliyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altın, yılın son işlem gününe düşüşle başladı. Ons altın 4 bin 347 dolardan işlem görürken, gram altın 6 bin liranın altına geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 31 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…