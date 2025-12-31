Altın fiyatlarında dalgalı seyir! 31 Aralık 2025 Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 31 Aralık 2025 Çarşamba günü yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bir süredir inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı metal, yılın son işlem gününe düşüşle başladı. Gram altın 6 bin liranın altına gerilerken, altının onsu ise 4 bin 347 dolar seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 31 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.999,0200
Satış: 5.999,7930
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.345,99
Satış: 4.347,15
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.598,4400
Satış: 9.809,6700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 38.393,7700
Satış: 39.118,7000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 39.445,00
Satış: 40.284,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.131,70
Satış: 19.614,60
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 38.383,34
Satış: 39.109,24
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 41.044,04
Satış: 42.087,83
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.386,07
Satış: 4.526,42
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.597,03
Satış: 5.863,89
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 98.445,00
Satış: 100.386,00