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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 4 Kasım 2024 Pazartesi: Altın yeniden yükselişte! Bugün gram, çeyrek, bilezik ve tam altın ne kadar?

        Altın yeniden yükselişte! 4 Kasım altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın, keskin iniş çıkışları ile yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. Dünya Altın Konseyi (WGC) Araştırma Başkanı Juan Carlos Artigos, altın yatırım ve talebinde büyüme eğiliminin devam etmesini beklediklerini belirterek, "Özellikle yatırım tarafında hala çok fazla bastırılmış talep olduğunu düşünüyorum. Yatırım tarafında altın piyasası doymuş görünmüyor." dedi. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 4 Kasım 2024 Pazartesi canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 07:12 Güncelleme: 04.11.2024 - 07:12
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        1

        Küresel piyasalarda, 5 Kasımda gerçekleştirilecek ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin siyasal belirsizlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden düşüşün genele yayılması sebebiyle negatif bir seyir izleniyor.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 68 seviyesinde bulunuyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 4 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞTE!

        3 Kasım Pazar günü 3 bin 17 lira olan gram altın 5 Kasım Pazartesi günü 3 bin 24 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 828 lira iken, 4 bin 840 lira olarak güncellendi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.024,9050

        Satış: 3.025,2250

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.740,64

        Satış: 2.741,00

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.840,0700

        Satış: 4.946,6300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.361,3700

        19.727,4200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.241,00

        Satış: 20.404,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.651,21

        Satış: 9.894,65

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 19.362,92

        Satış: 19.728,78

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.525,43

        Satış: 21.040,79

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.683,81

        Satış: 2.534,33

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.831,69

        Satış: 2.988,25

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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