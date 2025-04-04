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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 4 NİSAN 2025: Altın düşüşte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları düşüşte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 4 Nisan Cuma günü verileri alım satım yapanlar tarafından inceleniyor. Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini çekiyor. Euro/dolar paritesinin son 10 yılın en hızlı artışını göstermesi, altın fiyatlarının gerilemesine neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu gümrük tarifeleri ise piyasalarda tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 4 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 07:42 Güncelleme: 04.04.2025 - 07:43
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        1

        Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Altın yatırımcıları gram altından çok ons altını takip ederken, ons altındaki yükseliş euro/dolar paritesindeki güçlenme nedeniyle yerini düşüşe bıraktı. ABD ekonomisine dair olumsuz beklentiler, doları diğer para birimleri karşısında zayıflatırken, bu durum euroyu destekledi. Eurodaki güçlenme, ons altının değer kaybetmesine yol açtı ve gram altını da olumsuz etkiledi. İşte, 4 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.781,5190

        Satış: 3.782,0440

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.112,4100

        Satış: 3.113,0400

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.050,4300

        Satış: 6.183,6400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 24.198,8300

        Satış: 24.655,6600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 24.975,00

        Satış: 25.269,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.070,37

        Satış: 12.374,35

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 24.205,94

        Satış: 24.662,74

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 25.424,70

        Satış: 26.067,68

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.090,48

        Satış: 3.017,68

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.492,53

        Satış: 3.694,68

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 62.018,00

        Satış: 63.186,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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