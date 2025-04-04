Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 5 Nisan Cumartesi günü verileri alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Altın yatırımcısı yükselişin ardından gelen düşüşle telaşlanmaya başlamıştı. Çin'in ABD'ye yüzde 34 oranında tarife uygulama kararı ve Dünya Ticaret Örgütü'ne dava açması altını pozitif etkiledi. Gram altın, şu sıralar 3750 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 5 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Ticaret savaşlarının etkisiyle birlikte altın karışık seyrediyor. Çin, ABD'ye yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulama kararı aldı ve ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet edip dava açtı. Bu gelişmenin ardından altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. İşte, 5 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.750,71
Satış: 3.751,16
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.112,4100
Satış: 3.113,0400
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.999,65
Satış: 6.131,67
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 24.000,70
Satış: 24.453,74
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 25.020,00
Satış: 25.221,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 11.962,89
Satış: 12.264,38
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 24.000,70
Satış: 24.453,74
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 25.490,72
Satış: 26.135,34
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.091,92
Satış: 3.009,76
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.500,37
Satış: 3.688,86
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 62.114,00
Satış: 63.048,00