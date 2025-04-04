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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 5 NİSAN 2025: Altında dalgalı seyir! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 5 Nisan Cumartesi günü verileri alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Altın yatırımcısı yükselişin ardından gelen düşüşle telaşlanmaya başlamıştı. Çin'in ABD'ye yüzde 34 oranında tarife uygulama kararı ve Dünya Ticaret Örgütü'ne dava açması altını pozitif etkiledi. Gram altın, şu sıralar 3750 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 5 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 07:42 Güncelleme: 05.04.2025 - 00:11
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        1

        Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Ticaret savaşlarının etkisiyle birlikte altın karışık seyrediyor. Çin, ABD'ye yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulama kararı aldı ve ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet edip dava açtı. Bu gelişmenin ardından altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. İşte, 5 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.750,71

        Satış: 3.751,16

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.112,4100

        Satış: 3.113,0400

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.999,65

        Satış: 6.131,67

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 24.000,70

        Satış: 24.453,74

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 25.020,00

        Satış: 25.221,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 11.962,89

        Satış: 12.264,38

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 24.000,70

        Satış: 24.453,74

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 25.490,72

        Satış: 26.135,34

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.091,92

        Satış: 3.009,76

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.500,37

        Satış: 3.688,86

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 62.114,00

        Satış: 63.048,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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