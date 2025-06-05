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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 5 HAZİRAN 2025: Altın kazançlarını koruyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın kazançlarını koruyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 5 Haziran 2025 alış-satış tablosu araştırılıyor. Son zamanlarda inişli çıkışlı bir grafik çizen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Altın, ABD'den gelen beklentilerin altındaki veriler ile Fed'in bu yıl en az iki kez faiz indirimi yapacağı beklentilerini güçlendirmesiyle kazançlarını korudu. Güncel verilere göre, saat 08:10 itibarıyla gram altın 4 bin 258 lira, çeyrek altın 6 bin 961 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 5 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış değerleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 08:17 Güncelleme: 05.06.2025 - 08:17
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        1

        Altın fiyatları 5 Haziran Perşembe günü verileri en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Altın, ABD ekonomisinden gelen beklentilerin altındaki verilerin ardından yükselişini korudu. Özellikle hizmet sektöründe daralma ve istihdam piyasasında yavaşlama sinyalleri, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl iki kez faiz indireceği yönündeki beklentilerini güçlendirdi. Altının gram fiyatı, 4 bin 258 lira seviyesinde. Peki, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 5 Haziran 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.257,59

        Satış: 4.258,04

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.371,70

        Satış: 3.373,54

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.812,14

        Satış: 6.961,90

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.248,57

        Satış: 27.762,45

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.427,00

        Satış: 27.734,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.581,71

        Satış: 13.923,80

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.248,57

        Satış: 27.762,45

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.819,30

        Satış: 28.521,57

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.302,97

        Satış: 3.267,16

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.837,83

        Satış: 4.059,31

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 68.357,00

        Satış: 69.442,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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