Altın fiyatları 5 Haziran Perşembe günü verileri en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Altın, ABD ekonomisinden gelen beklentilerin altındaki verilerin ardından yükselişini korudu. Özellikle hizmet sektöründe daralma ve istihdam piyasasında yavaşlama sinyalleri, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl iki kez faiz indireceği yönündeki beklentilerini güçlendirdi. Altının gram fiyatı, 4 bin 258 lira seviyesinde. Peki, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 5 Haziran 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…