Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin yatırımcıların odağında olacağını belirten analistler, varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini söyledi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktararak, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin de yıl sonuna kadar atılacak adımlara yönelik beklentileri daha da netleştirebileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de Fed toplantı tutanakları ve mayıs ayı fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 ve 1.900 doların destek, 1.940 ve 1.950 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte, 5 Temmuz 2023 güncel altın fiyatları son durum...