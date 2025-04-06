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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 6 Nisan 2025: Altın fiyatlarında sert düşüş! Bugün çeyrek, gram, yarım, bilezik ve Cumhuriyet altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında sert düşüş! 6 Nisan 2025 Pazar çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında izlediği ekonomi ve ticaret politikaları küresel anlamda belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, bu yönde atılacak karşı adımlar piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Tarifelerin küresel büyüme üzerinde baskı oluşturacağı ve artan gümrük vergilerinin fiyatlara yansıtılarak enflasyonu tetikleyeceği endişeleri, risk algısının yüksek seyretmesine neden olarak pay piyasalarında satış baskısını artırdı. Peki, altın fiyatları nasıl etkileniyor? İşte, 6 Nisan 2025 Pazar güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 08:08 Güncelleme: 06.04.2025 - 08:08
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        1

        Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifeler ve diğer ekonomilerden gelecek olası misillemelere ilişkin endişeler nedeniyle artan risk algısının etkisiyle haftayı satış baskısı altında tamamlarken, gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında izlediği ekonomi ve ticaret politikaları küresel anlamda belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, bu yönde atılacak karşı adımlar piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Peki, altın fiyatları bu durumdan nasıl etkileniyor? İşte, 6 Nisan 2025 altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.709,52

        Satış: 3.710,58

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.036,34

        Satış: 3.040,14

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.935,23

        Satış: 6.066,80

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 23.740,90

        Satış: 24.192,97

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 24.877,00

        Satış: 25.033,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 11.833,36

        Satış: 12.133,59

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 23.740,90

        Satış: 24.192,97

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 25.283,06

        Satış: 25.922,52

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.083,22

        Satış: 2.995,56

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.480,72

        Satış: 3.662,36

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 61.809,00

        Satış: 62.631,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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