Altın fiyatları ivmesini koruyamıyor! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın ivmesini koruyamıyor. Yaklaşık iki aydır dalgalı seyreden altının gram fiyatı, 3 bin lira seviyesine takıldı. Ons altın güne 2639 dolardan, gram altın ise 2998 liradan başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 6 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları 6 Ocak 2025 Pazartesi verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın fiyatları, yaklaşık iki aydır dalgalı seyir izliyor. Altının gram fiyatı, 3 bin lira eşiğini aşmakta zorlanıyor. Fed'in 2025 yılında faizi 2 defa indireceğine dair yaptığı açıklama sonrasında altın tarafında ivme kaybı yaşandı. Anlık verilere göre, çeyrek altın 4 bin 904 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 6 Ocak 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Geçtiğimiz hafta 3 bin 32 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı geriledi. Gram altın, bugün 2 bin 999 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 904 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.999,3260
Satış: 2.999,6550
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.640,6000
Satış: 2.641,0100
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.798,6600
Satış: 4.904,3000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.183,8800
Satış: 19.545,8800
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.716,00
Satış: 19.854,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.570,06
Satış: 9.810,47
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.185,80
Satış: 19.546,65
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.048,62
Satış: 20.552,47
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.638,59
Satış: 2.478,84
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.758,20
Satış: 2.907,15
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.986,00
Satış: 49.521,00