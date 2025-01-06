Altın fiyatları 6 Ocak 2025 Pazartesi verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın fiyatları, yaklaşık iki aydır dalgalı seyir izliyor. Altının gram fiyatı, 3 bin lira eşiğini aşmakta zorlanıyor. Fed'in 2025 yılında faizi 2 defa indireceğine dair yaptığı açıklama sonrasında altın tarafında ivme kaybı yaşandı. Anlık verilere göre, çeyrek altın 4 bin 904 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 6 Ocak 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…