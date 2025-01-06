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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 6 OCAK 2025: Altın ivmesini koruyamıyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları ivmesini koruyamıyor! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın ivmesini koruyamıyor. Yaklaşık iki aydır dalgalı seyreden altının gram fiyatı, 3 bin lira seviyesine takıldı. Ons altın güne 2639 dolardan, gram altın ise 2998 liradan başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 6 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 07:22 Güncelleme: 06.01.2025 - 07:22
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        Altın fiyatları 6 Ocak 2025 Pazartesi verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın fiyatları, yaklaşık iki aydır dalgalı seyir izliyor. Altının gram fiyatı, 3 bin lira eşiğini aşmakta zorlanıyor. Fed'in 2025 yılında faizi 2 defa indireceğine dair yaptığı açıklama sonrasında altın tarafında ivme kaybı yaşandı. Anlık verilere göre, çeyrek altın 4 bin 904 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 6 Ocak 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Geçtiğimiz hafta 3 bin 32 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı geriledi. Gram altın, bugün 2 bin 999 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 904 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.999,3260

        Satış: 2.999,6550

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.640,6000

        Satış: 2.641,0100

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.798,6600

        Satış: 4.904,3000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.183,8800

        Satış: 19.545,8800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.716,00

        Satış: 19.854,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.570,06

        Satış: 9.810,47

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.185,80

        Satış: 19.546,65

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.048,62

        Satış: 20.552,47

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.638,59

        Satış: 2.478,84

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.758,20

        Satış: 2.907,15

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 48.986,00

        Satış: 49.521,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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