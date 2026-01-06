Altın güvenli liman talebiyle yükseldi! 6 Ocak 2026 Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 6 Ocak 2026 Salı günü yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenlerin odağında yer alıyor. Altın, yatırımcıların ABD'nin Venezuela lideri Nicolás Maduro'yu yakalamasının ardından artan jeopolitik risklere karşı korunmak için değerli metallere yönelmesiyle yükseldi. Spot altın pazartesi günü yüzde 2,1'e kadar yükselerek ons başına 4.420 doların üzerine çıktı. Ons altındaki yükseliş yurt içi piyasalara da yansıdı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 6 Ocak 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.113,3350
Satış: 6.114,0550
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.419,34
Satış: 4.420,50
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.781,1800
Satış: 9.996,4300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 39.124,7300
Satış: 39.863,4600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 41.015,00
Satış: 41.254,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.501,80
Satış: 19.993,41
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 39.125,88
Satış: 39.864,54
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 41.721,37
Satış: 42.781,92
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.473,17
Satış: 4.613,35
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.739,87
Satış: 5.992,31
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 102.210,00
Satış: 103.200,00