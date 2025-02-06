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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 6 ŞUBAT 2025 ALIŞ-SATIŞ TABLOSU: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın rekora yakın yatay seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları 6 Şubat 2025 alış-satış tablosu, ekonomi gündemini yakından takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın rekor seviyeyi aştıktan sonra artan ekonomik ve jeopolitik riskler nedeniyle güvenli liman talebini destekliyor. Külçe altın Çarşamba günü yüzde 0,9 artarak ons başına 2.870 doların yakınında kaldı. Alınan verilere göre, gram altın 3 bin 314 lira, çeyrek altın ise 5 bin 419 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 6 Şubat 2025 güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 07:24 Güncelleme: 06.02.2025 - 07:24
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        1

        Altın fiyatları 6 Şubat Perşembe günü verileri alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra güvenli liman talebinin desteklenmesiyle rekora yakın yatay seyrediyor. Güncel verilere göre; gram altın 3 bin 314 liradan, çeyrek altın 5 bin 419 liradan, ons altın 2 bin 869 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 6 Şubat 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın güne 3304 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3302 lira, en yüksek de 3318 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3314 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.314,2840

        Satış: 3.314,7570

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.869,2200

        Satış: 2.869,8800

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.302,6400

        Satış: 5.419,2700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.207,3400

        Satış: 21.607,3800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.589,00

        Satış: 21.766,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.573,59

        Satış: 10.840,15

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.213,47

        Satış: 21.614,01

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 21.908,86

        Satış: 22.458,44

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.800,07

        Satış: 2.670,10

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.020,62

        Satış: 3.186,69

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 53.643,00

        Alış: 54.303,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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