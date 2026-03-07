Hafta sonu altın fiyatları: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Orta Doğu'daki çatışmanın küresel ticareti etkileyebileceğine ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceğine yönelik kaygılar küresel risk algısını artırdı. Yatırımcılar güvenli liman varlıklara yöneldi. Altın haftanın son işlem gününde yükselerek bir önceki seansta yaşanan yüzde 1'i aşan düşüşün ardından sabah saatlerinde toparlanma eğilimine girse de günü düşüşle kapattı. Peki, haftanın son işlem gününde Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 7 Mart 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Güncel altın fiyatları 7 Mart 2026 Cumartesi günü alım satım yapacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bir önceki seansta yüzde 1’den fazla düşüş yaşayan altın Cuma günü toparlandı. Yatırımcıların Orta Doğu’daki çatışmanın genişleyebileceğine dair artan belirsizlik nedeniyle güvenli liman varlığı olan altına yönelmesi fiyatları destekledi. Ons altın, haftanın son işlem gününde yüzde 5 bin 83 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 7 Mart 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.208,94
Satış: 7.209,72
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.077,57
Satış: 5.078,91
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.534,31
Satış: 11.787,90
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 46.104,1700
Satış: 46.974,4400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 47.724,00
Satış: 48.158,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.996,53
Satış: 23.575,79
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 46.137,24
Satış: 47.007,39
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.558,27
Satış: 49.847,79
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.025,09
Satış: 5.303,13
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.685,03
Satış: 6.999,96
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 119.051,00
Satış: 120.505,00