        CANLI ALTIN FİYATLARI 7 MART 2026: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Hafta sonu altın fiyatları: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Orta Doğu'daki çatışmanın küresel ticareti etkileyebileceğine ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceğine yönelik kaygılar küresel risk algısını artırdı. Yatırımcılar güvenli liman varlıklara yöneldi. Altın haftanın son işlem gününde yükselerek bir önceki seansta yaşanan yüzde 1'i aşan düşüşün ardından sabah saatlerinde toparlanma eğilimine girse de günü düşüşle kapattı. Peki, haftanın son işlem gününde Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 7 Mart 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2026 - 00:21
        1

        Güncel altın fiyatları 7 Mart 2026 Cumartesi günü alım satım yapacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bir önceki seansta yüzde 1’den fazla düşüş yaşayan altın Cuma günü toparlandı. Yatırımcıların Orta Doğu’daki çatışmanın genişleyebileceğine dair artan belirsizlik nedeniyle güvenli liman varlığı olan altına yönelmesi fiyatları destekledi. Ons altın, haftanın son işlem gününde yüzde 5 bin 83 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 7 Mart 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.208,94

        Satış: 7.209,72

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.077,57

        Satış: 5.078,91

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.534,31

        Satış: 11.787,90

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.104,1700

        Satış: 46.974,4400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 47.724,00

        Satış: 48.158,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.996,53

        Satış: 23.575,79

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.137,24

        Satış: 47.007,39

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.558,27

        Satış: 49.847,79

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.025,09

        Satış: 5.303,13

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.685,03

        Satış: 6.999,96

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 119.051,00

        Satış: 120.505,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
