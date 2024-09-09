Altın fiyatları düşüyor! 9 Eylül Pazartesi güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Geçtiğimiz günlerde rekor üzerine rekor kıran altın fiyatları, geçen haftayı oldukça dalgalı geçirdi. Pazartesi günü piyasa güne düşüşle başladı. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 9 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...
ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı faiz indirimi adımlarının büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler devam ederken, istihdam alanındaki verilerden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği öngörülüyor.
Ülkede enflasyonun istenilen seviyeye ineceğine yönelik güven güçlenirken, resesyon endişelerinin öne çıkmayı sürdürmesi fiyatlamaları zorlaştıran etkenlerin başında geliyor.
Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı ağustos ayına ilişkin özel sektör istihdamı ağustosta 99 bin kişi ile Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyede arttı.
Hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi ise ağustosta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artarak 55,7'ye çıkarken, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü PMI ağustosta piyasa beklentilerini aşarak aylık bazda 0,1 puan arttı ve 51,5'e yükseldi.
Analistler, söz konusu verilerin beklentilerin altında gelen özel sektör istihdamı sonrası artan durgunluk endişelerini sınırlı da olsa baskıladığını belirterek, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirli olacağını söyledi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 9 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN TEKRAR YÜKSELİYOR!
6 Eylül Cuma günü 2 bin 752 lira olan gram altın, 9 Eylül Pazartesi günü 2 bin 724 liraya geriledi. Çeyrek altın da 4 bin 404 liradan, 4 bin 359 liraya düştü.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.724,6240
Satış: 2.724,8200
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.497,31
Satış: 2.497,69
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.359,6200
Satış: 4.455,6800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 17.437,0900
Satış: 17.765,8200
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.696,64
8.916,06
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 17.447,80
Satış: 17.777,58
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 18.433,21
Satış: 18.902,74
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.498,31
Satış: 2.320,14
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.530,25
Satış: 2.675,21