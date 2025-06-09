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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 9 HAZİRAN 2025: Bayramın son gününde altın fiyatları ne kadar? İşte Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 9 Haziran Pazartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın, Londra'daki ABD-Çin ticaret görüşmelerinin etkisiyle haftanın ilk işlem gününde denge arayışında. Güncel verilere göre, saat 10.00 itibarıyla gram altın 4 bin 185 lira, çeyrek altın ise 6 bin 843 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 9 Haziran 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 07:58 Güncelleme: 09.06.2025 - 09:59
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        1

        Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Bugün altın almak veya satmak isteyenler güncel alış-satış tablosunu inceliyor. Altın, ABD-Çin ticaret görüşmelerinin en büyük iki ekonomi arasındaki ticari gerginliklerin azaltılabileceği umudunu vermesiyle denge kazanma çabasında. Spot piyasada altın fiyatları, ABD istihdam verilerinin ülkenin ekonomik gerilemesine ilişkin endişeleri azaltmasıyla gerilerken ons başına 3 bin 306 doları test etmişti. Yeni işlem gününde altın bu seviyelerde yatay seyrediyor. İşte, 9 Haziran 2025 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.184,90

        Satış: 4.185,35

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.313,75

        Satış: 3.314,38

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.695,84

        Satış: 6.843,05

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.783,35

        Satış: 27.288,50

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.123,00

        Satış: 27.475,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.349,82

        Satış: 13.686,10

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.783,35

        Satış: 27.288,50

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.189,18

        Satış: 28.900,61

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.276,73

        Satış: 3.241,32

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.795,18

        Satış: 4.021,54

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 67.598,00

        Satış: 68.794,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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