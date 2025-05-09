Altın fiyatlarında hafif yükseliş! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 9 Mayıs 2025 Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, ABD-İngiltere ticaret anlaşmasından sonra yükselişe geçti. Dolar/TL kurunda yaşanan hafif yukarı yönlü hareketin etkisiyle haftanın son işlem gününe yüzde 0,5'lik bir artışla başlayan gram altın, saat 08:00 itibarıyla 4 bin 129 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 9 Mayıs 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın, hafta boyunca yaşanan sert dalgalanmaların ardından ilk iki seansta neredeyse yüzde 6 yükseldikten sonra bu kazançların büyük kısmını geri verdi. Fakat, ABD-İngiltere ticaret anlaşmasının piyasalar tarafından sindirilmesiyle birlikte hafifçe yükseldi. Gram altın, bugün saat 08:00 itibarıyla 4.129 TL’den işlem görüyor. İşte, 9 Mayıs 2025 canlı altın fiyatları grafiği...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.128,5150
Satış: 4.129,0630
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.307,7000
Satış: 3.308,5900
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.605,6200
Satış: 6.751,0200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.422,5000
Satış: 26.921,4900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.077,00
Satış: 27.339,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.164,19
Satış: 13.495,95
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.410,91
Satış: 26.909,35
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.760,37
Satış: 28.461,20
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.272,82
Satış: 3.227,69
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.788,83
Satış: 4.001,62
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.277,00
Satış: 68.452,00