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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 9 MAYIS 2025: Altın hafif yükseldi! Bugün Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında hafif yükseliş! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 9 Mayıs 2025 Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, ABD-İngiltere ticaret anlaşmasından sonra yükselişe geçti. Dolar/TL kurunda yaşanan hafif yukarı yönlü hareketin etkisiyle haftanın son işlem gününe yüzde 0,5'lik bir artışla başlayan gram altın, saat 08:00 itibarıyla 4 bin 129 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 9 Mayıs 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 08:08 Güncelleme: 09.05.2025 - 08:08
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        1

        Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın, hafta boyunca yaşanan sert dalgalanmaların ardından ilk iki seansta neredeyse yüzde 6 yükseldikten sonra bu kazançların büyük kısmını geri verdi. Fakat, ABD-İngiltere ticaret anlaşmasının piyasalar tarafından sindirilmesiyle birlikte hafifçe yükseldi. Gram altın, bugün saat 08:00 itibarıyla 4.129 TL’den işlem görüyor. İşte, 9 Mayıs 2025 canlı altın fiyatları grafiği...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.128,5150

        Satış: 4.129,0630

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.307,7000

        Satış: 3.308,5900

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.605,6200

        Satış: 6.751,0200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.422,5000

        Satış: 26.921,4900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.077,00

        Satış: 27.339,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.164,19

        Satış: 13.495,95

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.410,91

        Satış: 26.909,35

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.760,37

        Satış: 28.461,20

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.272,82

        Satış: 3.227,69

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.788,83

        Satış: 4.001,62

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 67.277,00

        Satış: 68.452,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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