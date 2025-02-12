Altın fiyatları yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 12 Şubat 2025 Çarşamba günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD Merkez Bankası'nın daha fazla faiz indirimi yapmak için acele etmediğini belirtmesiyle rekor seviyenin hemen altında sabitlendi. Yatırımcılar, güvenli liman talebini destekleyebilecek küresel bir ticaret savaşı korkusunu değerlendiriyor. Külçe altın, Salı günü dalgalı bir seansta 2.942 doların üzerine çıktıktan sonra ons başına 2.900 dolara yakın işlem gördü. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 12 Şubat 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları son dakika hareketleri yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından inceleniyor. Altın bu yıl art arda rekorlar kırarak yükseldi ve ons başına 3 bin doları test ediyor. Bu artış, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına planlanan bir vergi dahil olmak üzere ticarette bir dizi agresif hamle başlatmasıyla artan güvenli liman talebiyle desteklendi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 12 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
12 ŞUBAT 2025 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3357 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3341 lira, en yüksek de 3360 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3345 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.345,4000
Satış: 3.345,6900
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.892,9400
Satış: 2.893,6100
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.352,9500
Satış: 5.470,6300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.410,2300
Satış: 21.815,2300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.144,00
Satış: 22.244,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.668,23
Satış: 10.937,83
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.403,35
Satış: 21.808,75
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.506,50
Satış: 23.070,78
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.847,78
Satış: 2.718,01
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.098,14
Satış: 3.256,70
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 55.019,00
Satış: 55.500,00