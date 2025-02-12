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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 12 ŞUBAT 2025: Altın yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 12 Şubat 2025 Çarşamba günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD Merkez Bankası'nın daha fazla faiz indirimi yapmak için acele etmediğini belirtmesiyle rekor seviyenin hemen altında sabitlendi. Yatırımcılar, güvenli liman talebini destekleyebilecek küresel bir ticaret savaşı korkusunu değerlendiriyor. Külçe altın, Salı günü dalgalı bir seansta 2.942 doların üzerine çıktıktan sonra ons başına 2.900 dolara yakın işlem gördü. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 12 Şubat 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 07:25 Güncelleme: 12.02.2025 - 19:19
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        1

        Altın fiyatları son dakika hareketleri yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından inceleniyor. Altın bu yıl art arda rekorlar kırarak yükseldi ve ons ​​başına 3 bin doları test ediyor. Bu artış, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına planlanan bir vergi dahil olmak üzere ticarette bir dizi agresif hamle başlatmasıyla artan güvenli liman talebiyle desteklendi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 12 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        12 ŞUBAT 2025 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 3357 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3341 lira, en yüksek de 3360 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3345 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.345,4000

        Satış: 3.345,6900

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.892,9400

        Satış: 2.893,6100

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.352,9500

        Satış: 5.470,6300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.410,2300

        Satış: 21.815,2300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.144,00

        Satış: 22.244,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.668,23

        Satış: 10.937,83

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.403,35

        Satış: 21.808,75

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 22.506,50

        Satış: 23.070,78

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.847,78

        Satış: 2.718,01

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.098,14

        Satış: 3.256,70

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 55.019,00

        Satış: 55.500,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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