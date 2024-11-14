Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu 14 Kasım 2024: Altın düşüyor! Bugün gram altın, çeyrek altın, ne kadar oldu?

        Altın düşüyor! 14Kasım 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Analistler, ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikalarının ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretlerinin yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini belirterek, gözlerin ülkede açıklanan enflasyon verisine çevrildiğini kaydetti. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde yükseldi. Ülkede TÜFE, geçen ay yıllık bazda da yüzde 2,6 artış kaydederken, ekimde yıllık enflasyon son 7 ayda ilk kez hızlandı. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 14 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 07:13 Güncelleme: 14.11.2024 - 07:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ABD'de 5 Kasımda yapılan 60. başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark atarak ABD'nin 47. Başkanı seçildi. Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.

        Trump'ın başkanlığının kesinleşmesiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığı görülürken, yeni dönemde Trump'ın atacağı adımlar yeniden piyasalardaki en önemli konulardan biri haline geldi.

        Özellikle Asya ve Avrupa'da yeni ticaret tarifeleri konulabileceği endişesi öne çıkarken, kripto para piyasası başta olmak üzere görece riskli varlıkların yukarı yönlü hareket etmesi dikkati çekti.

        Öte yandan Fed politika faizini beklentiler dahilinde bu yıl ikinci kez indirerek 4,50-4,75 aralığına çekti.

        Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik faaliyetin sağlam hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 14 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN DÜŞÜYOR!

        13 Kasım Çarşamba günü 2 bin 882 lira olan gram altın 14 Kasım Perşembe günü 2 bin 826 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 611 lira iken, 4 bin 522 lira olarak güncellendi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.826,0570

        Satış: 2.826,4870

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.559,57

        Satış: 2.559,94

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.522,0000

        Satış: 4.621,5500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.091,2200

        Satış: 18.432,9500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.220,00

        Satış: 19.384,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.016,82

        Satış: 9.244,03

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 18.090,17

        Satış: 18.431,52

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.894,14

        Satış: 20.394,02

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.595,82

        Satış: 2.432,46

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.688,71

        Satış: 2.839,37

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB'ye usulsüz harcama soruşturması
        İBB'ye usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        ABB konserlerine inceleme
        ABB konserlerine inceleme
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Yozgat'ta kaza: 3 ölü, 5 yaralı
        Yozgat'ta kaza: 3 ölü, 5 yaralı
        Radikal bir karar aldı
        Radikal bir karar aldı
        Trump 4 yıl sonra Beyaz Saray'da
        Trump 4 yıl sonra Beyaz Saray'da
        Zalewski'den G.Saray itirafı!
        Zalewski'den G.Saray itirafı!
        Fenerbahçe'de sol bek harekatı!
        Fenerbahçe'de sol bek harekatı!
        Yasa dışı bahiste 6 kişiye yakalama kararı
        Yasa dışı bahiste 6 kişiye yakalama kararı
        Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi!
        Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi!
        "İyi geldik birbirimize"
        "İyi geldik birbirimize"
        Borsada yükseliş trendi başladı mı?
        Borsada yükseliş trendi başladı mı?
        Sağanak geliyor! Marmara'da 3 gün etkili olacak
        Sağanak geliyor! Marmara'da 3 gün etkili olacak
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?