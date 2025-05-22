Altın fiyatları 22 Mayıs 2025 Perşembe verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesi sonucu bugün iki haftanın en yüksek sevisini gördü. Düşüş trendinden kurtularak yönünü yukarı çevren gram altın, ons altın tarafında yaşanan gelişmelerle birlikte yeni güne yükselişle başladı. Altının gramı, şu sıralar 4 bin 145 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 22 Mayıs 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…