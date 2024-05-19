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        Haberler Kısayol CANLI altın fiyatları son dakika: 19 Mayıs 2024 hafta sonu altın fiyatları alış-satış tablosu ile çeyrek altın, gram altın kaç TL?

        Altın fiyatları hafta sonu yükseliyor! 19 Mayıs canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, yükselmeye devam ediyor. 19 Mayıs Pazar günü altının ons fiyatı 2 bin 416 dolardan işlem görürken; gram altın bugün 2 bin 500 TL sınırına ulaştı. İşte, 19 Mayıs 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 07:31 Güncelleme: 19.05.2024 - 07:31
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum hafta sonu da araştırılıyor. Hafta boyunca dalgalı seyreden altın fiyatları son işlem gününe yükselişle kapattı. Gram altın fiyatı yeniden 2 bin 500 lira seviyesini gördü. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Mayıs 2024 Pazar günü çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 466 liradan yaparken; 19 Mayıs Pazar günü 2 bin 500 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 032 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 088 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.499,93

        Satış: 2.500,70

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.414,15

        Satış: 2.416,29

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.999,89

        Satış: 4.088,64

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.999,55

        Satış: 16.304,53

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.974,77

        Satış: 8.177,27

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.999,55

        Satış: 16.304,53

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.512,30

        Satış: 16.928,78

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.340,20

        Satış: 1.760,73

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.273,33

        Satış: 2.398,37

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