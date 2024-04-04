Altın fiyatlarında ibre aşağı döndü! 4 Nisan Perşembe canlı altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 4 Nisan Perşembe gününe düşüşle başlayan ve bir önceki kapanışın yüzde 0.06 prim altında alıcı bulan gram altın fiyatı bugün 2 bin 361 TL'ye satılıyor. İşte, 4 Nisan 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü seyrediyor. Son günlerdeki yükselişi sona eren altın fiyatları bugün yeni güne düşüşle başladı. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Nisan 2024 Perşembe günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 363 liradan yaparken; 4 Mart Salı günü 2.361 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 863 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 862 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.361,38
Satış: 2.361,73
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.299,00
Satış: 2.299,25
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.778,20
Satış: 3.861,42
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.112,81
Satış: 15.398,46
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.532,79
Satış: 7.722,85
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.112,81
Satış: 15.398,46
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 15.837,45
Satış: 16.257,66
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.293,00
Satış: 1.714,91
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.196,63
Satış: 2.331,41