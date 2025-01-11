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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DURUM! 12 Ocak 2025 Pazar bugün gram altın, yarım, cumhuriyet, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 12 Ocak 2025 bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı canlı altın fiyatları altın üzerinden alış ve satış yapanların gündeminde yer alıyor. Ocak ayının ilk gününe göre gram altın 63,46 TL artarak yüzde 2,13 değer kazandı. En son cumhuriyet altın fiyatı 19.609 TL iken yarım altın 9.774 TL'den işlem gördü. Peki 12 Ocak Pazar bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para? İşte canlı altın fiyatları son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 08:20 Güncelleme: 11.01.2025 - 23:56
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        1

        Altın fiyatları yükselişi devam ediyor. 12 Ocak Pazar günü altın piyasasındaki yükselişe göre gram altın fiyatı 3,063 TL, çeyrek altın fiyatı 4,902 TL’den işlem görüyor. İşte, 12 Ocak canlı ve güncel altın fiyatları

        2

        ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        11 Ocak Cumartesi günü gram altın 3,063 TL, çeyrek altın ise 4.902 TL'den işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.063

        Satış: 3.064

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.902

        Satış: 5,010

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.687

        Satış: 2.691

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.881

        Satış: 20,095

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.652

        Satış: 2.503

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.609

        Satış: 19.981

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.774

        Satış: 10,021

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.781

        Satış: 2.943

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.149

        Satış: 20.662

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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