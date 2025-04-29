Altın fiyatları 29 Nisan 2025 Salı verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarına yönelik olarak yumuşama eğilimi göstermesi altın fiyatlarını negatif etkiledi. Rekor üstüne rekor kıran altın Trump'ın Çin'e olan gümrük tarifelerinde indirime gitmesi beklentisiyle düşüşe geçti. Anlık verilere göre gram altın, saat 15.15 itibarıyla 4090 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 29 Nisan 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…