MHP lideri Bahçeli'den 31 Mart seçimleri mesajı MHP lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimlere ilişkin, "Terör örgütleri, bölücü maşalar, ekonomik tetikçiler, emperyalizm piyonları, Cumhuriyet karşıtları 31 Mart'ta hiç unutmayacakları bir ders alacaktır. Cumhur İttifakı 31 Mart seçimleriyle Türkiye'nin geleceğini inşa edecek, demokrasi meşalesiyle aydınlatacaktır" dedi. MHP lideri, Türkiye'nin çevresinde yaşanan çatışmalara ve karışıklıklara işaret ederek, "Bu kuşatmaların daha vahşisi bugün içimizdeki işbirlikçilerle yürütülmektedir. Bu defa hedef kardeşliğimizdir, milli birlik ve bekamızdır. Şer ittifakının üniter yapımıza cephe almasının nedenini burada aramak lazımdır" ifadelerini kullandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"İrfan insanın kendini, kendi gerçeklerini, cevheri bilmesi demektir. İstiklal ve istikbal haklarımızın güvencesi budur. Anadolu irfanına güveniyoruz. Köküne yabancılaşmış, milli kültürden uzaklaşmış olan siyasi hilkat garibelerinin milletimizin hassasiyetlerine saygı duyması mümkün değildir. Bunlar ne kendilerine ne ülkeye ne millete faydaları dokunamaz. İnsan onuruna saygılı değillerdir. Koltuk, makam için her kirli ilişkiye hazır, melanete hevesli olan siyaset devşirmelerine ülkemizin parlak geleceği emanet edilemez.

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YEREL SEÇİMLER MESAJI

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra 31 Mart Mahalli İdareler seçimleriyle Türkiye'miz iyice hızlanacaktır. 30 büyükşehir, 51 il olmak üzere toplamda 1389 belediyenin 5 yıllık yol haritası Türk milleti tarafından belirlenecektir.

DEM'lenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır. Terör örgütleri, bölücü maşalar, ekonomik tetikçiler, emperyalizm piyonları, Cumhuriyet karşıtları 31 Mart'ta hiç unutmayacakları bir ders alacaktır. Cumhur İttifakı 31 Mart seçimleriyle Türkiye'nin geleceğini inşa edecek, demokrasi meşalesiyle aydınlatacaktır.

Adaylarımız milletimizin takdirini kazanmıştır. Şu ana kadar 385 belediye başkan adayı ilan edilmek suretiyle duyurulmuştur. Boyun eğmeyiz, teslim olmayız, hiçbir odağa Cumhur bizim Türkiye hepimizindir. Canla başla Türkiye için çalışacağız.

"DEM'LENMİŞ CHP GİDECEK, TÜRKİYE YÜZYILI GELECEK"

İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'nde vuku bulan şaibeler, kaba güç gösterileri her vicdan sahibi tarafından telin edilmiştir. CHP'nin siyasi ayaları bozulmakla kalmamış, bu zihniyet milletle arasına duvar çekmiştir. CHP'nin dikişi yama tutmayan genel başkanına hatırlatmak isterim ki Türkiye'de 'Dersim' diye bir il yoktur. Olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir.

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Ankara'yı, İzmir'i CHP'den kurtarmak istiklalin şeref bahsidir. Ankara'da DEM'lenip Kandil'den dökülen CHP gidecek, hasretle beklenen huzur gelecektir. DEM'lenmiş CHP gidecek Türkiye Yüzyılı gerçekleşecektir.

CHP'de çatlak sesler, çamur hesaplar öne çıkmıştır. İç karışıklık had safhadadır. Bir siyasi acziyete güven duyulamaz, yerel yönetimlerde sorumluluk verilemez. İstanbul muradına erecek, Ankara'ya altınok mühür vuracak. İzmir'de de dağın sıcaklığı tuncu eritip savuracaktır.

İLK MİTİNG MERSİN'DE

Devletimizin bekası, milletimizin refahı, vatanımızın selameti için Cumhur İttifakı vardır, hazırdır. MHP yüksek bir sorumluluk duygusuyla dava arkadaşlarımızın titiz çalışmalarıyla üstüne ne düşüyorsa sonuna kadar yapacak.

İlk açık hava toplantımızı Misak-ı Milli'nin ilan edilişinin 104'üncü yılında Mersin'de yapma kararı aldığımızı, 4 Şubat'ta da Manisa'da gerçekleştireceğimizi paylaşmak istiyorum.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

Bölgesel krizlerin tırmandığı, çatışmaların tahrik edildiği bir dönemden geçiyoruz. İsrail'in sürdürdüğü katliamlar devam etmektedir. Kadın ve çocuk olmak üzere 25 bine yakın insan terör devleti İsrail'in saldırılarıyla hayattan koparılmıştır. Dileğimiz BMGK'nin yapacağı toplantıda barışa hizmet eden kararın çıkmasıdır.

Yemen huzursuz ve sancılıdır, Rusya-Ukrayna krizi canlıdır, İran-Irak-Pakistan arasında kutuplaşma yaşanmaktadır. Irak'taki İran saldırıları, İran'ın Pakistan'a, Pakistan'ın İran'a saldırıları hiçbir şekilde meşru görülemeyecek, restleşmenin kazananı emperyalizm olacaktır.

"BUGÜN KUŞATMA İÇİMİZDEKİ İŞBİRLİKÇİLERLE YÜRÜTÜLMEKTE"

Ülkemizin bir kuşatma altında tutulduğu, buna benzer durumların sık sık yaşandığına şahit olunacaktır. Türk milletinin varlığından ürken sömürgeci güçler, sürekli olarak üzerimize hücum etmiştir. Küresel mevziler tahkim edilmiştir. Kimi zaman iç hassasiyetleri kaşıyarak, kimi hainleri görevlendirerek kimi zaman da savaşlarla sonuç alınmak istenmiştir.

İmparatorluğumuz ilk kuşatmaya deniz ve okyanuslarda maruz kalmıştır. İkinci kuşatma Kuzey Afrika üzerinden yapılmış, buralar hakimiyetimizden alınmıştır. Üçüncü kuşatma Arap Yarımadası üzerinden gerçekleşmiş, topraklar teker teker kaybedilmiştir. Dördüncü kuşatma Balkanlarda icra edilmiştir. Nitekim evladı Fatihan'ın çilesi bitmemiştir. Beşinci kuşatma da adalar ve Kıbrıs üzerinden yapılmıştır. Çizilen bu sınırlar zaman aşımına uğramayacak Misak-ı Milli ile belirlenmiştir.

Bu kuşatmaların daha vahşisi bugün içimizdeki işbirlikçilerle yürütülmektedir. Bu defa hedef kardeşliğimizdir, milli birlik ve bekamızdır. Şer ittifakının üniter yapımıza cephe almasının nedenini burada aramak lazımdır.

Yeni hedefleri 31 Mart'tır. Bölgemizdeki istikrarsızlıkları ülkemize ithal etmek için çırpınan mandacıları uyarıyorum; gittiğiniz yol yol değildir. Bu vatanı, bu milleti, bu devleti canımız pahasına savunamazsak, sizin şirret oyunlarınıza karşı sessiz kalırsak yastığımız mezar taşı olsun.

TÜRKİYE'NİN İLK ASTRONOTU

Bir yüz akımızı uzaya uğurladık. Silifke doğumlu Albay Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu kapsül ISS'ye kilitlenmiştir. Bu gelişme Türk milleti için tarihi değer ve önemdedir. İstikbalin göklerde olduğunun teyidi yapılmıştır. Türk milleti artık uzaydadır, 'Burada ben de varım' demiştir. Bu süreçte en büyük desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ve tebriklerimi iletiyorum.

KULP'TA YAŞANAN OLAYLAR

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşanan, büyütülüp mecrasından saptırılan olan konuya dahil olanların mizacını ortaya çıkarmıştır. İmam hutbeyi okurken, şehitlerimize rahmet içeren bölümü atlamıştır. Daha önce hutbeyi okuyan Kulp Kaymakamımız durumu fark edince imamı uyarmıştır. Namazın sonrasında imama neden okumadığını sorunca 'Bana baskı yapılıyor' deyince, 'Sen devletin imamısın kim baskı yapabilir' diye uyarmıştır.

Baskı ve dayatmayla şehitlere rahmet dilememek, kaymakam darp etti diye rapor almak Müslümancı tavır değildir. Müslüman iftira atmaz, nefret saçmaz, Allah'ta başkasına asla eğilmez. Şehitlerimizin Kur'an-ı Kerim'de köşkleri cennette, yerleri milletin gönlündedir. Kulp Kaymakamımızın alnından öpüyor, anasına babasına şükranlarımı sunuyorum.

Bu üzücü hadiseyi fırsat verip kaymakamımıza saldıran, kinlerini kusanları biliyoruz. Hiçbirisine pabuç bırakmayacağımızı tavsiye ediyoruz. Mesele kaymakam ile imam arasında geçen tatsız olay değildir. Pusuda bekleyenlerin provokasyonları bu tespitimizi netleştirmiştir."

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "MHP'li arkadaşlarımız, İsveç'e, destek vermiştir. Bu destek genel kurulda da geçerli olacaktır" dedi.