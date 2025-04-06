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        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası, HT Spor'da

        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası, HT Spor'da başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 12:35 Güncelleme: 06.04.2025 - 12:57
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        CANLI - Türkiye Karting Şampiyonası
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        Dünyaca ünlü pilotların pistlere ilk adımlarını attıkları karting heyecan HT Spor'da yaşanacak. 2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası, HT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

        Şampiyonanın ilk yarışı saat 13.00'te TOSFED Körfez Pisti'nde start aldı.

        Pist üstündeki birbirinden çekişmeli mücadeleler yarış tutkunlarını heyecandan heyecana sürükleyecek... Türkiye Karting Şampiyonası'nda yer alan tüm yarış ve yarışlara dair detaylar sezon boyunca HT Spor'da!

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