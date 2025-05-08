UEFA Avrupa Ligi nde finalin adı bu akşam belli oluyor. Bodo/Glimt-Tottenham ve Manchester United-Athletic Bilbao maçlarının ardından finalistler netleşecek. İlk maçlardaki avantajlarını korumaları hâlinde iki İngiliz devi, Manchester United ile Tottenham finalde karşı karşıya gelecek. Final karşılaşması 21 Mayıs ta İspanya nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı nda oynanacak. İşte ayrıntılar...BODO/GLİMT - TOTTENHAM MAÇI TRT SPOR CANLI İZLE! Bodo/Glimt - Tottenham maçı 8 Mayıs Perşembe akşamı saat 22.00 da başlayacak. UEFA Avrupa Ligi Bodo/Glimt - Tottenham maçı TRT Spor canlı yayınından izlenebilecek. Bodo/Glimt - Tottenham maçı şifresiz ve kesintisiz olarak TRT Spor canlı yayınından takip edilebilecek. BODO/GLİMT - TOTTENHAM MAÇI TRT SPOR CANLI İZLEBODO/GLİMT - TOTTENHAM MUHTEMEL 11 Bodo/Glimt: Haikin; Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Saltnes, Berg, Evjen; Hauge, Høgh, Blomberg. Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bissouma, Bentancur, Kulusevski; Johnson, Solanke, Richarlison.