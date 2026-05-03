        VakıfBank- Eczacıbaşı final maçı... Avrupa voleybolunun en prestijli organizasyonlarından CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali, bu kez Türk voleybolunun iki devi VakıfBank Kadın Voleybol Takımı ile Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'yi karşı karşıya getiriyor. Dörtlü Final'de rakiplerini eleyerek adını finale yazdıran iki ekip, şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak dev mücadele, voleybolseverlere unutulmaz bir final vaat ediyor. Peki, VakıfBank- Eczacıbaşı final maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte VakıfBank Eczacıbaşı voleybol maçı canlı izle ekranı...

        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 18:31 Güncelleme:
        Kadınlar voleybolunda Avrupa’nın zirvesi bugün İstanbul’da belirlenecek. CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci’yi 3-2 mağlup ederek finale yükselirken, rakibi VakıfBank Kadın Voleybol Takımı oldu. İki Türk devinin şampiyonluk mücadelesine sahne olacak karşılaşma, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak ve büyük bir heyecana sahne olacak. İşte canlı yayın bilgisi...

        VAKIFBANK-ECZACIBAŞI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit voleybol maçı 3 Mayıs Pazar saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

        TÜRK FİNALİ

        CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde rakiplerini saf dışı bırakan VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, yarın finalde kozlarını paylaşacak.

        A. Carraro Imoco'yu 3-2 yenen VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. şampiyonluğunu İstanbul'da kazanmaya çalışacak. Sarı-siyahlı takım, organizasyonda 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te şampiyonluk ipini göğüsledi.

        İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti'nin çalıştırdığı sarı-siyahlılar, bu sezon namağlup şekilde finale yükseldi. VakıfBank, kupayı kazanması halinde turnuvanın en çok şampiyon olan üçüncü takımı Volley Bergamo'yu (7) yakalayacak.

        Savino Del Bene'yi 3-2 ile geçen Eczacıbaşı Dynavit ise CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

        Başantrenör Giulio Cesare Bregoli yönetimindeki turuncu-beyazlılar, 2015 yılında Polonya'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunu şampiyonlukla tamamladı.

        İKİNCİ DEFA FİNALDE RAKİPLER

        VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

        Organizasyonda Türk temsilcileri, 2022-2023 sezonunda oynanan final maçında kozlarını paylaştı.

        Rakibini 3-1 mağlup eden VakıfBank, böylece Şampiyonlar Ligi kupasını 6. kez müzesine götürmüş oldu.

        Bu eşleşme aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tarihindeki ikinci Türk finali olacak.

        TÜRK KADIN VOLEYBOLU 27. KUPASINI GARANTİLEDİ

        Türkiye, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 27. uluslararası kupasını kazanmayı garantiledi.

        İtalyan rakiplerini yarı finalde geçmeyi başaran VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit, kozlarını finalde paylaşacak. İki Türk ekibinin finale çıkmasıyla kupa, bu sezon Türkiye'de kaldı.

        Türk takımları, uluslararası alan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8'er, CEV Kupası'nda 6, CEV Challenge Kupası'nda ise 4 şampiyonluk olmak üzere 26 kupa kazandı.

        "Süper hücre" fırtınası!
        Trump: Kabul edilemez
        Avrupa şampiyonu VakıfBank!
        Şarampole devrildi! 4 ölü, 15 yaralı
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Galatasaray'da orta saha için rota İtalya!
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
