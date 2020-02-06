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CANLI - Nihat Özdemir konuşuyor

Son dakika haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor

Nihat Özdemir

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Özdemir'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Herkesin şikayeti var. Kimsenin çözüm önerisi yok. Kulüplerin 50'ye yakın açıklaması var. Konu hep benzer. O hakemi istemeyiz, MHK gitsin, şu gelsin. Son 1 yılda 3 MHK gördük. Hepsi birbirinden saygın başkanlarımız oldu. 18 kulübümüzden de farklı ses çıkmakta. Hepsinin ortak bir dili var: federasyon bizi engelliyor. Kurullar, MHK, TFF; 18 kulübü birden nasıl hedef alır? Aynaya bakan yok. Tabii ki hata olacak. Bunlar da tabii ki düzeltilecektir. Eleştiri de olacaktır. Yeter ki hakka hukuka adil olsun. Biz 6 bin kulübün, binlerce futbolcunun federasyonuyuz. Bu tablo futbolumuza zarar veriyor.

Kirli düzen, şaibe, masaya vurma, masa kırmak gibi söylemlerin futbola ne faydası olabilir? Kulüplerin çıkarını değil, Türk futbolunun menfatini düşündük. Her hakem hatasının organize şekilde kamuoyu yöneterek gündeme taşınmasını üzülerek izledik. Tarafsız kurullarımızın aldığı her karara saygı bekledik. Hiçbir zaman göremedik. Algı operasyonları yapıldığını gördük. Kol kırılır yen içinde kalır deyip sessiz kaldık. Polemiklerin içinde kaldık. Kulüplerle hiçbir zaman polemiğe gitmedik. Her açıklamayı kamuoyunun takdirine bıraktık. 250. gün sonunda cevap hakkımızı kullanıyoruz.

8 ay önce genel kurulda göreve geldik. Kanun, statü, talimatlar çerçevesinde futbolumuzu yönetmek için yetkilerle görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Sürekli yönetimimizi etkilemeye yönelik çabaları gördük. TFF olarak tarafımızdan atanan, bağımsız kurullarımız aynı şekilde görevlerinin başındadır.

Türk futbolunun geçmişte yaşadığı sorunları, gelecekte de yaşamaması için gereken kararları almayı bizi göreve getiren genel kurulu karşı sorumluğumu olarak görüyoruz. Etki etme çabalarına da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz.

8 ayda neler yaptık? Gurur duyduğumuz bir milli takımımız var. Son dünya şampiyonu Fransa'ya yenilmeden, elemelerde kendi sahasında gol yemeyen, 1 maç kala turnuvayı garantileyen bir milli takımımız var. Şenol hocamıza güveniyoruz. Gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Kulüp lisans kurulunda değişiklik, bugün çok tartışılmaktadır. Bir devrim niteliğindedir. Biz bu adımları attık. Kulüplerin mali disipline sadık kaldıkları takdirde düzlüğe çıkacaklarına inanıyoruz. Göreve geldiğimiz gibi yayın krizini kucağımızda bulduk. 14 toplantı yaptık. Paris'te BeIN Sports yönetimiyle görüştük. Sonunda bir karar aldık. Ek bir sözleşme yeniledik. Kulüplerimizin lig başlamadan geciken ödemelerini yaptık. Yüzde 13'lük bir kayıp oldu. Ancak istikrarlı iş birliğimizi devam ettiriyoruz. Gelecek sezon da yola devam edeceğiz. Türkiye Kupası'nda 10 yıllık yayın iş birliğimiz devam ediyor.

UEFA Süper Kupa'ya ev sahipliği yaptık. Tüm hazırlıkları gözden geçirdik, dört dörtlük bir organizasyon gerçekleştirdik. Türkiye'ye 1 milyar TL'den fazla gelir sağlandı. UEFA hayran kaldı. Şampiyonlar Ligi finalini de düzenleyeceğiz. Olimpiyat Stadımızı yeniledik. Müthiş bir tanıtım fırsatı olacak. 2005'teki finalden daha güzel bir final olacağına inanıyoruz.

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