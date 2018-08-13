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Phillip Cocu: Maçın sonucunu detaylar belirleyecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ve kaptan Volkan Demirel, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile oynanacak rövanş maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cocu, maçın sonucunu detayların belirleyeceğini ifade etti

13 Ağustos 2018 Pazartesi, 20:29:57 | Güncelleme:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ve kaptan Volkan Demirel, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile yarın Ülker Stadı'nda oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Açıklamalardan satırbaşları:

VOLKAN DEMİREL: KOLAY OLMAYACAK

"Hem camiamız, hem kulübümüz, hem de geleceğimiz adına çok önemli bir maça çıkacağız. Umarım Benfica maçını en iyi şekilde bitirip yolumuza devam edebiliriz. Kolay olmayacak ama seyircimizle beraber turu geçmek istiyoruz.

Geçmişi düşünecek durumda değiliz. 1-0'lık avantajları var. Gol yemeden 2 gol atmamız lazım. Bir gol attıklarında 3-1'lik skor gerekiyor. Turu geçmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün beynimizle, kafamızla sahada olacağız.

Olması gereken Fenerbahçe stat atmosferi budur. Bu sezon, gerçek Fenerbahçe seyircisini göreceğiz. Sezon boyunca böyle devam edecek. Onlar varsa biz daha güçlüyüz. Bundan sonraki her maçta bize yardımcı olmalarını umuyorum. Yeni gelenler de buraya alışacak ve Fenerbahçe camiasını hırsla, aşkla yukarılara taşımak için elimizden geleni yapacağız.

İlk maçta şaşırdığımız bir durum olmadı. Bütün taktiği hocamızla çalıştık ve beklediğimiz gibi bir karşılaşma oldu. Neticede mağlup oldu ama bizim çok da üstümüze gelecek, baskı kuracak bir durum olmadı diye düşünüyorum. Buradaki maç daha farklı olacaktır.

Şampiyonlar Ligi'nde olmayı her futbolcu ister ama önce bu turu geçelim. Sonra bir tur daha var. Bu turu geçtikten sonrasına bakarız."

PHILLIP COCU

"Çok önemli bir maç olacak. Kendi sahamızda farklı motivasyonla oynayacağız. Oradaki maçta iyi bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız ligdeki maçta nasıl bir atmosfer olacağını gösterdi. Etkileyiciydi. Birlikte olmaya mecburuz. Maksimum performansımızı sergileyeceğiz. Bu maçı kazanıp üst tura çıkmak istiyoruz.

Rakibimiz hızlı ve hücumcu bir takım. İlk yarıda iyiydik. İkinci yarıda baskıyla birlikte oyunu geride kabul ettik. Kendi sahamızda kalemize yaklaşmalarına izin vermemeliyiz. Benfica ile oynuyorsanız detaylar belirleyicidir. Umuyorum yarın detaylar bizden yana olur.

Ben bir teknik direktör olarak Bursaspor'la oynarken Benfica maçını düşünmem. Maçın gidişatını etkileyebilir. Futbolcularımın da böyle olmasını isterim. İyi olan futbolcuların performansı bu maç için fikirlerimizi tabii ki etkileyebilir.

Rui Vitoria'nın taktiğini kendi bilir. Hücum oynarlarsa arkada daha çok açık bırakacak demektir. Kapalı oynarlarsa yaratıcı olmalıyız. Biz kendi oyunumuzu göstermeye çalışacağız. Hedefimiz turu getiren skor olacak.

İlk 11'de kimlerin oynayacağıyla ilgili görüş belirtmek istemiyorum. Farklı karakterde oyuncularımız var. Seçeneklerimiz var. En önemlisi takımdır. Hiçbir oyuncu takımdan önemli değildir. Birlikteysek takım halinde hedeflere ulaşacağız.

Bek oyuncuları çok önemli. Ofansif bekleri seviyorum. Kanat oyuncularını incelerseniz çizgide değil daha çok içeride oynadığını görürsünüz. Bizde hücum oynayacak bekler var. Onların da kanatlarını savunmalıyız. Bu detaylar maçın sonucunu belirleyecek önemli detaylar olacak.

Jonas oynadığında bir şeyler değişiyor Benfica'da. Ama başka da kaliteli futbolcuları var. Üst düzey bir takım. İlk maç gibi ilgi çekici bir maç bizi bekliyor. Seviyesi yakın olan iki takım oynayacak.

Slimani'nin adaptasyona ihtiyacı var. Ona biraz zaman vermeliyiz. Takımın ona adaptasyonu için de zaman lazım. Tipik bir 9 numara. Fizik olarak güçlü, gol atan bir oyuncu. Aramıza katıldığı için mutluyum. Başarıya ulaşacağımız yolda ona ihtiyacımız olacak."

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