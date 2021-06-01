Kılıçdaroğlu'ndan Ayasofya İmamı'na tepki 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor.

Rize'nin İkizdere ilçesinde yapılan taşocağını gündemine taşıyarak konuşmasına başlayan CHP lideri, "İkizdere'de verilen mücadele sadece bugünün değil, geleceğin de mücadelesi. Mantığı talan olan bir siyasi anlayış her türlü zorluğu çıkarıyor. Neredeyse bir orduyu görevlendirecek. İkizdereliler güçlerini farkındalar. Toplumun her kesiminden destek alıyorlar. Çünkü tabiatı korumak hepimizin ortak görevi. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama ağaç hepimiz için, kuşlar hepimiz için, onlar yaşayacak ki biz de geleceği kurtaralım. Eko sistemi koruyalım. Öncülüğünü İkizdereli kadınlar yapıyor, biz de gurur duyuyoruz" dedi.

Jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı ve Anadolu Efes'i de tebrik eden Kılıçdaroğlu, "Ayşe Begüm Onbaşı altın madalyayı kazandı, kendisine teşekkür ederiz. Başta bu sporcuya sahip çıkan Mansur Yavaş ve EGO spor kulübü yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Anadolu Efes şampiyon oldu, bizi mutlu ettiler. Hem Ayşe Begüm Onbaşı'na hem de Anadolu Efes'i yürekten tebrik ediyoruz" diye konuştu.

ISPARTA VE BURDUR ZİYARETLERİ

Kılıçdaroğlu, Isparta ve Burdur'da yaptığı temasları da gündeme taşırken şunları söyledi:

"Perşembe günü Isparta ve Burdur'daydık. Vatandaşlarla konuştuk. Sabahın 05.00'inde gül toplamaya gittim kadınlar ile birlikte. Sorunlarını anlattılar. Onların sorunlarını çözmek bizim boynumuzun borcudur. Aldıkları yevmiye çok düşük, sigortaları var mıdır o da tartışmalı. Isparta'nın korunması lazım. Isparta'nın aynı zamanda gül sektörünün merkezi olması dışında merkezin büyütülmesi lazım. Elde edilen ürünler yurt dışına satılıyor, altından daha kıymetli ama siyasetçi bunu kavrayamadı. Taban fiyatın bu yıl en az 7,5 lira olması lazım. Hükümet yetkililerine sesleniyor, bu rakamı pahalı buluyorsanız sen de benim gibi gidersin sevgili Erdoğan, sabahın köründe gül toplarsın az mı çok mu görürsün.

Rahmetli Süleyman Demirel, Isparta'ya büyük hizmetler etti. Bunlar iktidar oldular 2011 yılında 'Su kanalları boş verin, durdurun. Kapalı devre sulama yapacağız' dediler. Tam 10 yıldır her seçimde giderler, vaatlerde bulunurlar, oylarını alırlar Ankara'ya dönerler, unuturlar. Biz unutmayacağız, gereğini yapacağız. Onlar size önem vermedi, biz size önem veriyoruz. Onlar size yalan söylediler, biz ise asla yalan söylemeyeceğiz. Temiz, ahlaklı, dürüst siyaseti biz getireceğiz. 20'ye yakın köy aldatılmış vaziyette. Bu köylerin tamamı, ağırlıklı olarak AK Parti'ye oy veren köyler. Sen oyunu verdin, vaatler verildi sana. Bir dahaki seçimde, yalan söyleyene oy verme kardeşim."

ÇAY İTHALATINI YASAKLAYACAĞIZ

Çay üreticilerinin sıkıntılarını kürsüye taşıyan CHP lideri, "Çay, Rize ve Artvin için stratejik ürün. Karadeniz için de fındık stratejik ürün. Bölge halkının gelir düzeyinin yükselmesinin en önemli gerekçesi bu ürüne verilecek olan hakkı olan taban fiyatının verilmesidir. Çay üreticileri isyan etti verilen fiyat düşüktür diye. Fiyatı yükseltin dediler. Polisler ellerinde coplarla müdahale ettiler. 'Türkiye'de demokrasi' var diyorlar. Nerede demokrasi var? Hak istemenin suç olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Rizeli ve Artvinli kardeşlerim çay konusunda yıllarca isyan ediyorsunuz. Oy verdiğiniz AK Parti, yıllardır Türkiye'ye çay ithal ediyor. Biz çay ithalatını yasaklayacağız. Kaçak çayı da meydanda yakacağız" dedi.

Koronavirüs normalleşme adımlarına değinen CHP lideri, "İşyeri sahipleri ve çalışanlarının aşı olması lazım. İkincisi, kiralarda stopaj kalkmadı, kalkması lazım. İcra daireleri bir bırakın, insanlar bir nefes alsın. Bu adam borcunu ödeyemiyor. İcra dairelerini erteleyin. Bankalardan ve esnaf kefaret kooperatiflerden aldığı kredileri silmeyin ama erteleyin. Kredi kartı borçlarının da faizsiz ertelenmesi lazım" diye konuştu.

AYASOFYA İMAMI'NIN SÖZLERİ

Ayasofya İmamı'nın Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Her ulus, her millet kendi tarihine saygı duyar. Kendi tarihindeki acı olayları da sevinçli olayları da hafızasında tutar. Devlete büyük hizmetler vermiş kişileri saygıyla anarız. Saygı, sevgi temel kural olmalıdır. Ayasofya Camisi'ni açtılar, güzel. Camide görev yapan imamları sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, birlikte yaşamayı anlatması lazım. Dert varsa toplumu aydınlatması lazım. Biz nasıl tarihimize saygılıysak, camilerde görev yapan imamların da tarihlere saygısı olması lazım. Bütün dinlerin temelinde insan sevgisi, huzur vardır. Kin ve nefret yoktu. Sen Yunus Emre'yi de mi bilmiyorsun? Kinden, öfkeden beslenen bir din insanı olmaz. Ayasofya'yı Atatürk'e hakaret için mi açtınız? O meczup İstanbul'un işgal altında olduğunu biliyor muydu? Bütün imam kardeşlerime saygım var. Toplumun onlara, onların da topluma ihtiyacı var. Sevgi, barış ekseni üzerinde... Bu meczup kişi Kahramanmaraş'ın kurtuluşunda ilk kurşunu atan Sütçü İmam'ı biliyor mu? Bu meczupların geldiği yer 'Keşke Yunan galip gelseydi' eksenidir. Baskı altında yaşamayı kabullenmişler. Neden bu hafıza?

Bugün Sayın Bahçeli de konuşmuş, güzel. Sayın Bahçeli'nin Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkması başımız üstüne. Bu meczup bu konuşmayı yaparken kimin önünde yapıyor? Birisi çıkıp 'Ne söylüyorsun' diyemedi. Bahçeli'ye söylüyorum; sen kime kızıyorsun? Kendi tarihine ihanet eden bir meczubu orada nasıl tutarsın? Atatürk bizim ortak değerimizdir. Bahçeli, 'Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir' diyor güzel ama o çizgi saraya uzayınca renk değişiyor."