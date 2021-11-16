Kılıçdaroğlu'ndan 'helalleşme' açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan helalleşme çıkışı! Tek tek sıraladı
ABONE OL

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ekonominin kitabını yazdık" ifadelerini eleştirerek siyasi, ticari, ekonomik, ahlaki, sosyal ve kültürel çöküş yaşandığını söyledi. Son günlerde siyasette yaşanan "helalleşme" polemiğine değinen Kılıçdaroğlu yazdığı mektubu okuyarak kimlerle helalleşeceklerini açıkladı

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan helalleşme çıkışı! Tek tek sıraladı
Kılıçdaroğlu'ndan 'helalleşme' açıklaması
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. CHP heyetinin vatandaşlarla yaptığı temaslar hakkında bilgi veren Kılıçdaroğlu, "Pahalılığın can yaktığını, insanların geçinemediğini biliyorum. Herkes büyük bir sıkıntı içinde. Saat başı etiketler değişiyor. Meraklanmayın, biraz sıkıntı çekeceksiniz, az kaldı, geliyor gelmekte olan. Buna inanın" dedi.

"İlk yapacağımız devleti derleyip toparlamaktır. Kanuni görevlerini kendilerine teslim etmektir" diyen Kılıçdaroğlu, "Devleti yönetmek zor bir şey değildir. Liyakatle, adaletle, bilgiyle, erdemle yönetirseniz devleti yönetirsiniz. Merkez Bankası var. Düne kadar hiçbir sorunumuz yoktu. Mutfaklarda yangın var biliyorum, ama bu konuyla uğraşacak Merkez Bankası'nın eli kolu bağlanmış vaziyette. Yukarıdan talimat veriyorlar, o da Saray'ın talimatını yerine getiriyor" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR ŞEY YOK"

"Merkez Bankası'na müdahale ettiler de ne oldu?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Bir; 128 milyar dolar kayınpeder-damat arasında yok edildi. Nereye gitti 128 milyar dolar? Doları kontrol edelim derken 128 milyar dolar buharlaştı, dolar şimdi 10 liranın üzerine çıktı. Türk Lirası tarihinde bu kadar kötü duruma düşmemişti. Hedefleri şu, Türk Lirası erisin, dolar yükselsin, her şeyi ihraç edelim, cari fazla versin memleketi önce fakirleştirelim. Dünyada böyle bir şey yok. Son 7 yılda dolar bazında milli gelir sürekli düştü. İşsizliği rekor düzeye çıkardılar" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bütün bunlar olurken, 'Biz ekonominin kitabını yazdık' diyor. Yazdıkları ekonominin kitabından bir sayfa okuyayım; Zafer Havaalanı bu yılın ilk 8 ayında dolar bazında garanti vermişler 878 bin 478 kişi uçacak. Giden yolcu 5 bin 725 kişi. Devletin hazinesinden 5'li çeteye giden para 4 milyon 650 bin Euro. Ne kadar yolsuzluk varsa ilk alkışlayan da Sayın Devlet Bahçeli'dir. Siz hiçbir zaman esnaf, çiftçi, emekli dediğini duydunuz mu? Talimat geldi el kaldıracağız, talimat geldi el indireceğiz. MHP bu hale nasıl geldi? Bu kitabın sonucu finansal çöküş getirdi. Ticari çöküş getirdi. Siyasi çöküş getirdi bir kişi her şeye egemen. THK Başkanı istifa dilekçesi vermiş, kabul edilmiyor. Sosyal çöküş getirdi, ahlaki temellerimizde ciddi zedelenmeler var. Dinden imandan bahseden bu iktidar en büyük ahlaki çöküşü getirdi. Uyuşturucu bataklığı içinde, baronlar el üstünde tutuluyor. Polisin yakaladığı baronlar mahkemeler tarafından serbest bırakılıyor. Ayda 10 bin dolar rüşvet alan kim? Kültürel çöküş başladı" diye konuştu.

HELALLEŞME POLEMİĞİ: BİRİSİNİN BUNU YAPMASI GEREKİYORDU

"Hafta sonu bir video ile milletimize seslenme ihtiyacı duydum" diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben evimden mütevazi hayatımdan memnunum. Ne yapayım konvoyları, sarayları. Ülkemizin makus tarihini kırabiliyor muyum? Kırabiliyorsam ben iktidar olayım. Ben ülkemize iktidar olmaktan çok iz bırakan biri olarak anılmak istiyorum. Bizden sonra gelecek 100 tane iktidara da ülkeye bir şeyler ekleyerek yürüsün istiyorum. Batıda nasıl iktidar değiştiğinde kaygı yaşamıyorsa böyle bir Türkiye olsun istiyorum. Yaralarımızı sarmak istiyorum. Yaralar hala açık. Bizim gördüğümüzü, yaşadığımızı milletimizin çocukları gelecekte yaşamamalı. Helalleşme ile hukuku karıştıranlar oldu. Hukuk başka; kim ne suç işlediyse karşılığı başkadır. Hukuk ile helalleşmeyi karıştırmamak lazım. Ben gelecekte bu ülke çocuklarının ardımdan bu ülkeyi barıştırdığımı söylemelerini istiyorum. Hangi strateji çocuklarımızın geleceğinden daha önemli. Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla, Roboski'yle helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla, Diyarbakır Hapishanesi mahkûmlarıyla, mahallerinden sürülen Romanlar'la, varlık vergileri altında inleyen azınlıklarla, 6-7 Eylül mağdurlarıyla, mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle, Ali İhsan Korkmaz'ın ailesiyle, Soma ile, darbeciler bir sağdan bir soldan gencecik çocuklarımızı astı, bu insanlarımızla helalleşeceğiz. 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'in annesiyle, Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz. Bir gün çocuklarımız geçmişe baktığında 'helal olsun onlara' diyecek. Laik, demokrat, müreffeh, Atatürkçü ülkede yaşayan çocuklarımız teşekkür edecekler. Birisinin yapması gerekiyordu, nasip bize oldu."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi ...
Son dakika: Minik Deniz'in kahreden ölümü!
GÜNDEM Minik Deniz'in kahreden ölümü!
KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Eşarbı iş makinesine takılan kzı çocuğu hayatını kaybetti - Haberler
GÜNDEM Kız çocuğunun eşarbı iş makinesine takıldı!
DEDİKODU CİNAYETİ! Son dakika: Ferdi Özbeğen'in öldürülen yeğeninin cinayeti çözüldü! - Haberler
GÜNDEM Ünlü şarkıcının yeğeni öldürülmüştü! Sır perdesi ...
Son dakika: Samuray kılıçlı caninin koleksiyonu ortaya çıktı! Başak Cengiz... - Haberler
GÜNDEM Samuray kılıçlı saldırganın dehşet koleksiyonu!
SON DAKİKA: Mersin'de korkunç ölüm! 8'inci kattan düşen genç kız... - Haberler
GÜNDEM Yurtta kalıyordu! Büyük acı!
Son dakika: Taksici dehşeti! Demir sopayla turisti minibüsten indirmeye çalıştı ve... - Haberler
GÜNDEM Taksicinin 'eksik para' kavgasında dehşet anları!
Son dakika: Başak Cengiz'in ailesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ...
AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı
GÜNDEM AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?
KADIN CİNAYETLERİ BİTMİYOR! Son dakika: Gaziantep'te bir kadın boğazı kesilmiş halde bulundu - Haberler
GÜNDEM Bir kadın cinayeti daha! Boğazı kesilmiş halde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.