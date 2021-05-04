MHP lideri Bahçeli'den anayasa mesajı 0:00 / 0:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli basın toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ VE AŞI ÇALIŞMALARI

"Covid-19 salgınıyla mücadele amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve aşılama çalışmalarıyla bayram ve ertesini umutla karşılayacağımıza inanıyorum. Millet olarak zor süreçten geçiyoruz. İnsanlığa musallat olan koronayı en az hasarla atlatmak için her türlü kenetlenme tezahür etmelidir. Türkiye'de bu kenetlenme sağlanmıştır. CHP, İP ve diğerlerinin iftiraları karşılıksızdır. Doktorlarımız, hemşirelerimiz çalışmalarını fedakarca sürdürmektedir. Türkiye maruz kaldığı badireyi yenecektir.

Aşı konusunda ikilem ve güven sorunu yaşayan vatandaşlarımızın korkacak hiçbir şeyinin olmadığını ifade etmek isterim. Aşıların tedarikiyle ilgili olumlu gelişmelerin varlığına Sağlık Bakanımız vurgu yapmaktadır. Salgından siyasi rant devşirmek isteyen siyasi zihniyet art niyetlidir. Salgın yönetimi doğru bir şekilde yapılmaktadır.

ANAYASA ÇALIŞMALARI

Devlet ile millet arasındaki karşılıklı sorumlulukları esas alan anayasalar değiştirilemez metinler değildir. Şartlar el verdiğinde, zamanın ruhuyla müsemma bir anayasa yazılması kaçınılmaz bir görevdir. Anayasalar devletin ana teşkilat düzenin tayin ve tespit etmektedir. Devletin siyasi ve hukuki teşkilatlanması sosyal ve hukuki alana yaslanmalıdır. Masa başında devlet teşkilat düzenini hazırlamak demokrasiyle izah edilemeyecektir. Yeni anayasa yapmak demek, milletin ihtiyaç ve hedeflerini idrak etmek demektir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri ve kurucu felsefeleri kıskançlıkla muhafaza edilmelidir. Ön şart bu ilk ve felsefenin anayasanın başlangıç kısmında kesin bir dille temellendirilmesidir. Millet nam ve hesabına hazırlanacak her anayasa teklifinin Türkiye'nin ruh kökünden doğması asıl olmalıdır. Her partinin yeni anayasa konusunda destekleyici tavrı görülmektedir. En azından herkes yeni bir anayasadan bahsetmektedir.

Görüşmek, konuşmak için müsait bir zeminin varlığına işarettir. Sıra nasıl bir anayasa yazılsın sorusuna geldiğinde ne yazık ki potansiyel anlaşmazlıklar, kutuplaşmalar kuvveden fiile geçmektedir. Ön yargıların giyotinine, mayınlı alanlara ülkemizi teslim etmek vatan ve millet sevgisiyle bağdaşmayacaktır. Sıkılı yumruklarla, ideolojik taassuplarla anayasa yapmak ne tarihte ne bugün mümkün olmuştur. Bu devlet bizimdir, bu millet biziz. Cumhuriyet cumhurun aziz mükâfatıdır. Daha iyiyi bulmak, daha güzele ulaşmak ütopya olarak görülmemelidir.