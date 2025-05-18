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        Haberler Spor Futbol Süper Lig CANLI | Süper Lig'de 36. hafta heyecanı - Futbol Haberleri

        CANLI | Süper Lig'de 36. hafta heyecanı!

        Trendyol Süper Lig'de sezonun kaderi çiziliyor... Kritik maçların heyecanı HTSPOR'da yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 19.00'da başlayan 8 maçın canlı anlatımı HTSPOR'da. İşte karşılaşmaların canlı anlatım ve istatistikleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 18:57 Güncelleme: 18.05.2025 - 18:57
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        CANLI | Süper Lig'de 36. hafta heyecanı
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        Trendyol Süper Lig'de 36. hafta heyecanı saat 19.00'da başlayan 8 maçla yaşanıyor.

        Ligde lider Galatasaray, Bellona Kayserispor mücadelesinde 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek.

        İşte şampiyonluk ve Avrupa kupaları yarışı ile küme düşme hattını yakından ilgilendiren 8 maçın canlı anlatımı ve istatistikleri...

        Galatasaray-Bellona Kayserispor (RAMS Park)

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        Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Ülker)

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        Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Gain Park)

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        Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

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        Sipay Bodrum FK-Trabzonspor (Grey Beton Bodrum)

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        Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

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        Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

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        Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

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