UEFA ülke puanı sıralaması 28 Kasım: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var?
Ülke puanı adına kritik bir güne girildi. UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçı kapsamında; temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş önemli maçlara çıkıyor. Zorlu maçlar nedeniyle UEFA ülke sıralaması gündemdeki yerini aldı. Temsilcilerimiz Avrupa arenasında aldığı puan ve puanlarla ülke puanına katkıda bulunuyor. İşte 28 Kasım 2024 Perşembe canlı UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
UEFA ülke sıralaması son durum... 28 Kasım Perşembe günü; Beşiktaş Maccabi Tel Aviv ile, Galatasaray, Hollanda'da AZ Alkmaar ile Fenerbahçe ise Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.Ülke sıralamasında en yakın rakibimiz 9. sırada yer alan Çekya. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan her galibiyet ve beraberlik ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var? İşte UEFA ülke sıralaması güncel durumu...
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 39.300 puanla 10. sırada yer alıyor. 9. sıradaki Çekya'nın ise puanı 41.050 puanı bulunuyor.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1- İngiltere 95.160
2- İtalya 84.106
3- İspanya 78.418